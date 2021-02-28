Секс-скандал у США: губернатора Нью-Йорка звинуватили в домаганнях

Губернатор штату Нью-Йорк Ендрю Куомо потрапив у скандал: одразу дві жінки звинували політика у сексуальних домаганнях. Сам Куомо усі свідчення колишніх підлеглих називає наклепом.

Історією про свої відносини з Куомо поділилась зі ЗМІ його колишня помічниця Шарлотта Беннет.

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Куомо цікавився, чи є в помічниці бойфренд

25-річна жінка була радницею Куомо у сфері охорони здоров'я. Інтерес 63-річного Куомо Шарлотта викликала під час пандемії. Бенетт каже, що політик неодноразово питав її, чи є в неї бойфренд, та як вона ставиться до стосунків з різницею у віці.

Ще, як факт домагань жінка навела те, що губернатор цікавився, коли вона когось востаннє обіймала та зауважував, що він – дуже самотній.

Жінку перевели на іншу посаду

Такі одкровення від шефа Беннет неабияк налякали і вона припустила, що незабаром може позбутись посади через те, що уникає губернатора.

Про свої побоювання жінка розповіла керівнику апарату Куомо. Вже через тиждень їй змінили роботу. На офіційному розслідуванні Бенетт не наполягає і каже, що хоче рухатись далі.

Що на звинувачення каже Ендрю Куомо?

Політик каже, що ставився до своєї підопічної, як наставник і не ставив їй недоречних запитань. Губернатор сам ініціював зовнішнє розслідування інциденту.

У лютому про домагання розповіла ще одна помічниця Куомо

Джерело: ВВС

Зазначимо, що вже не вперше Куомо потрапляє у халепу через надмірну увагу до жінок. У лютому ще одна колишня помічниця губернатора Ліндсі Бойлан опублікувала розповідь. У ній Бойлан стверджує, що Куомо її домагався, зокрема, доторкався, цілував та коментував при ній зовнішність інших жінок. Політик у випадку з Бойлан відреагував аналогічно: сказав, що нічого подібного не було.