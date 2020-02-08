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      Гучне вбивство в тирі у Полтаві: чому 18-річна дівчина розстріляла інструктора

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      Вбивство в тирі в Полтаві: з'явилися гучні деталі

      З'явилися деталі щодо гучного вбивства у Полтаві, де в одному з місцевих тирів 18-річна дівчина застрелила 64-річного працівника закладу. Зокрема, стало відомим, як відбувався сам злочин, та те, що вона ділилася своїм бажанням "когось вбити" і хотіла поїхати на фронт на Донбас.

      Напередодні у Полтаві 18-річна жителька Дніпра смертельно поранила 64-річного працівника тиру. Інцидент трапився вдень на вулиці Пилипа Орлика.

      Детальніше! У Полтаві дівчина застрелила інструктора тиру

      Як з’ясували журналісти місцевого видання "Полтавщина", дівчина скоїла злочин після сварки зі своїм молодим чоловіком на ґрунті ревнощів. Загалом між ним часто виникали такі скандали. Зокрема, під час останнього вона приревнувала свого хлопця до жінки-слідчої. Річ у тім, що нещодавно в пари викрали машинку для татуювання, і вони вирішали викликати поліцію.

      Після цієї сварки дівчина пішла до вже знайомого тиру, щоб зняти стрес. І почала там вправлятись у стрільбі: спершу з пістолета Glock, потім із автомата АК-74, наостанок вона взяла до рук пістолет Марголіна.

      З останнього зловмисниця вбила інструктора – влучила йому в голову та тулуб. Ім’я вбитого чоловіка – Ігор Смолянінов. Опісля наставила зброю на іншого інструктора, оскільки той хотів її зупинити. Потім навела зброю на себе, потім – знову на чоловіка, і зрештою приклала ствол до своєї скроні. Інструктор кинувся на неї, але дівчина встигла вистрелити втретє, проте під час боротьби куля вилетіла в бік дверей. Незабаром на місці вже була поліція.

      Наразі правоохоронців встановлюють, що саме стало причиною її агресії. Цікаво, що під час слідчих дій правоохоронців вразила поведінка дівчини: ззовні мала спокійний вигляд, а в очах — жодних емоцій. За присутності адвоката дівчина зловминиця повідомила, що її дії не були навмисними.

      Вона вже пройшла перевірку в наркодиспансері. До слова, правоохоронці зараз перевіряють інформацію, її мати лікується в психіатричній лікарні за межами Полтавської області. Їй повідомили про підозру у скоєнні умисного вбивства. Якщо провину доведуть, їй загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 15-ти років.

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      Хлопець дівчини розповів, що вони познайомились через інтернет, і його новоспечена подружка приїхала до нього жити з Дніпра. За його словами, та була емоційною та ділилася своїм бажанням "когось вбити". Також вона розповідала, що хотіла поїхати в зону ООС, але її не взяли до армії. Загалом дівчина була хорошим стрілком і сам процес їй подобався.

      До слова, нещодавно у Києві вбили пластичного хірурга Андрія Сотника. У мережі з'явилося відео моменту злочину. На кадрах видно, що кілер ішов за пластичним хірургом і здійснив у нього кілька пострілів, зокрема контрольний у голову. Опісля зловмисник вирвав із рук своєї жертви пакет і втік. Поліція розшукує стрільця досі. 

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Новини Полтави Кримінальні новини Вбивство Розслідування
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