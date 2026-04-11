Росія змушена залучати стратегічні резерви для наступу на не пріоритетному напрямку, – ISW

Сили оборони контратакують на Олександрівському напрямку, намагаючись повністю зачистити від окупантів Дніпропетровщину. Замість того, щоб зосередити зусилля на відбитті українських атак, ворог кинув усі сили для просування на Запоріжжі.

Так, російські війська надають перевагу наступу на Гуляйпільському напрямку над обороною від українських контратак у районі Олександрівки. Про це пише Інститут вивчення війни.

Чи має успіх російський наступ біля Гуляйполя?

Український військовий оглядач Костянтин Машовець повідомив 10 квітня, що російське командування, ймовірно, зосереджується на наступальних діях у зоні відповідальності 5-ї загальновійськової армії, яка охоплює території на захід від Гуляйполя, замість стабілізації ситуації в районах дій 29-ї та 36-ї армій, що включають Олександрівський напрямок.

За словами Машовця, російське командування вважає, що українські контратаки на Олександрівському напрямку, які загрожують тилу 5-ї армії, що намагається просуватися на захід від Гуляйполя у бік Оріхова, не є настільки небезпечними, щоб змінити пріоритети з наступу на заході на оборону на сході.

Попри це, останніми днями російські війська мають лише обмежені успіхи біля Гуляйполя, тоді як українські сили в окремих випадках продовжують просування.

Машовець зазначив, що російське командування перекинуло підкріплення до 5-ї армії, зокрема підрозділи 40-ї бригади морської піхоти, 39-ї окремої мотострілецької бригади та 38-ї окремої мотострілецької бригади.

Водночас на напрямки 36-ї та 29-ї армій перекинули лише частини 120-ї дивізії морської піхоти та 69-ї окремої бригади прикриття.

Також повідомляється, що підрозділи 120-го полку морської піхоти очолюють контратаки в бік Олександрограда та Січневого (на схід від Олександрівки) і ведуть оборону біля Воскресенки та Січневого. Проте ці дії не дали результату, оскільки українські сили продовжують контратаки в районі Прилуки – Варварівка – Олександрівка (північніше та північний захід від Гуляйполя).

Де Росія використовує стратегічі резерви?

Російські війська, ймовірно, залучають стратегічні резерви для посилення своїх сил в Україні, але не спрямовують їх на головний напрямок у Донецькій області.

За словами Машовця, резерви перекидають на напрямки Олександрівки, Гуляйполя та Запоріжжя, оскільки 5-та армія на Гуляйпільському напрямку та 58-ма армія, що воює західніше Оріхова, гостро потребують підкріплення.

Російське командування прагне одночасно пришвидшити наступ 5-ї армії, щоб вийти на лінію Верхня Терса – Гуляйпільське, і стримувати українські контратаки.

Аналітики зазначають, що українські контратаки на Олександрівському на Гуляйпільському напрямках зривають російські плани на інших ділянках фронту, зокрема біля Покровська та на "лінії фортець".

Ці контратаки створюють для російського командування складні дилеми, змушуючи розпорошувати сили і перекидати війська з пріоритетних напрямків.

Навіть залучення стратегічних резервів поки не принесло Росії суттєвих тактичних результатів. Крім того, Україна фактично змусила противника використовувати ці резерви далеко від його головної мети в майбутній наступальній кампанії.

