Росія зменшує активність на Сході і активізує наступ на Півдні: огляд фронту від ISW

Російські війська активізували штурми на Куп'янському та Гуляйпільському напрямках. Водночас на Слов'янському напрямку темпи наступу окупантів знижуються.

Інститут вивчення війни оцінив ситуацію на фронті. За даними аналітиків, Росія посилила атаки на Куп'янському та Гуляйпільському напрямках.

Яка ситуація на фронті?

Сумський напрямок

Окупанти 9 листопада продовжували наступальні дії на півночі Сумської області. Водночас українські військові контратакували на північний схід від Сум.

Також українські сили, ймовірно, зберігають обмежені позиції на західному (правому) березі річки Сейм поблизу Тьоткіно Курської області Росії. Про це свідчить повідомлення джерела, яке висвітлює діяльність російського угруповання військ "Північ".

За його даними, українські військові утримують певні позиції на північний захід від Тьоткіно.

Куп'янський напрямок

Російські війська мають окремі позиції в кількох районах Куп'янська, однак не можуть їх утримати й облаштувати. За даними джерела, яке висвітлює діяльність російського угруповання військ "Захід", цьому заважають українські дрони. Вони порушують російську логістику та перешкоджають переміщенню особового складу.

Українське військове джерело також повідомляє, що російські військові проникають у різні райони міста, але не мають там надійно закріплених позицій.

Крім того, під час операції "Велес" українські військові зачистили понад 15 кілометрів підземного трубопроводу, який вів до Куп'янська. Це позбавило росіян можливості використовувати його для перекидання нових сил у північну частину міста.

Лиманський напрямок

Російські війська 8 та 9 листопада продовжували наступати на північний схід і південний схід від Лимана, а також намагалися просуватися безпосередньо до міста. Українські сили водночас контратакували на північний схід від Лимана.

За даними українських військових, росіяни активізувалися на цій ділянці фронту та намагаються стабілізувати ситуацію вздовж нинішньої лінії зіткнення.

Водночас окупанти вдаються до хаотичних і ризикованих атак. Піхотні групи намагаються перетинати відкриту місцевість і річку Жеребець, яка протікає на північний схід і південний схід від Лимана. Українські військові характеризують такі спроби як фактично самогубні.

В Інституті вивчення війни зазначають, що така тактика нетипова для російської армії на початку осінньо-зимового періоду. Це може свідчити про те, що російське командування поспішає досягти результатів на Лиманському напрямку.

Слов'янський напрямок

Російські війська знижують темпи наступу на східному фланзі так званого "фортифікаційного поясу" України.

9 листопада Генштаб ЗСУ не повідомляв про бойові дії на Слов'янському напрямку. Це продовжує тенденцію до зменшення російської активності на цій ділянці, яка спостерігається з жовтня 2026 року.

Загалом 9 листопада російська армія здійснила лише 140 атак по всій лінії фронту. Це найменша кількість штурмів за одну добу щонайменше із серпня 2026 року.

Водночас українські військові продовжують контратаки на схід від Слов'янська. Зокрема, бої тривають на південному березі Сіверського Дінця, поблизу Рай-Олександрівки, а також уздовж траси Е-40 Слов'янськ – Бахмут біля Юрківки. Українські сили також діють південніше, поблизу Васютинського, Тихонівки та Малинівки.

За оцінкою ISW, українські контратаки та розгром російських підрозділів на північ від Сіверського Дінця ускладнюють підготовку наступу на Слов'янськ напередодні зими.

Українське військове джерело 5 листопада також повідомляло, що росіяни дедалі частіше переходять до оборони та зменшують інтенсивність операцій на схід від Слов'янська.

Водночас аналітики не виключають, що Росія тимчасово знизила активність, аби підготуватися до зимової наступальної кампанії 2026 – 2027 років або дочекатися сприятливіших погодних умов. Таке сезонне зниження темпів бойових дій є звичним явищем.

Що коїться на фронті / Карти ISW

Добропільський напрямок

За словами командира підрозділу Сил спеціальних операцій, який діє на Добропільському напрямку, окупанти чекають на туман, оскільки він ускладнює роботу українських дронів.

У такі періоди росіяни намагаються масово проникати через українські позиції та перекидати ближче до фронту особовий склад і техніку.

Командир пояснив, що тривалі періоди туману скорочують так звану зону ураження – територію, яку українські військові контролюють за допомогою дронів.

Це дає росіянам змогу наближатися до лінії фронту з меншим ризиком бути виявленими та ураженими.

Олександрівський напрямок

Російські військові блогери стверджують, що 9 листопада армія Росіїпродовжувала наступати на Олександрівському напрямку, тоді як українські сили контратакували. Водночас аналітики ISW не виявили підтверджень просування російських військ на цій ділянці фронту.

Гуляйпільський напрямок

За даними 7-го корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ, з вересня до жовтня 2026 року кількість російських штурмів на Гуляйпільському напрямку зросла втричі.

Найскладніша ситуація спостерігається поблизу Гіркого, Залізничного, Цвіткового та Гуляйпільського. Ці населені пункти розташовані приблизно за 5 – 13 кілометрів від Гуляйполя.

За даними українських військових, росіяни намагаються накопичувати там особовий склад і техніку для подальшого просування на захід.

Також змінилася тактика проникнення окупантів. Якщо раніше вони переважно діяли невеликими групами по двоє – троє військових, то тепер дедалі частіше відправляють бійців по одному.