Гуляють поміж будинків та машин: у Києві жінка тримає 30 кіз – фото
У Києві в Святошинському районі жінка тримає 30 кіз. Щодня вона жене їх пастись у ліс, проходячи багатоповерхівки та зупиняючи транспорт.
Власниця живе з рогатими в приватному секторі. А на якій саме вулиці, можна відчути за неприємним запахом, про це пише ТСН.
До слова 90-річна бабуся Дакоти Джонсон живе з тиграми та левами: фото
За словами сусідів, кози живуть просто неба, бо сарай майже завалився. А через антисанітарію, стадом бігають пацюки та миші.
Нещодавно кози вертаючись додому з лісу пошкодили припарковане авто – одна з них залишила слід від копита. Окрім цього, вони зупиняють рух транспорту та пішоходів.
Кози гуляють по проїжджій частині / Скриншот з відео
Тварина пошкодила вже одну автівку / Скриншот з відео