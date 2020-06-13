У Києві в Святошинському районі жінка тримає 30 кіз. Щодня вона жене їх пастись у ліс, проходячи багатоповерхівки та зупиняючи транспорт.

Власниця живе з рогатими в приватному секторі. А на якій саме вулиці, можна відчути за неприємним запахом, про це пише ТСН.

До слова 90-річна бабуся Дакоти Джонсон живе з тиграми та левами: фото

За словами сусідів, кози живуть просто неба, бо сарай майже завалився. А через антисанітарію, стадом бігають пацюки та миші.

Нещодавно кози вертаючись додому з лісу пошкодили припарковане авто – одна з них залишила слід від копита. Окрім цього, вони зупиняють рух транспорту та пішоходів.



Кози гуляють по проїжджій частині / Скриншот з відео



Тварина пошкодила вже одну автівку / Скриншот з відео