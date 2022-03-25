Гуманітарна допомога зі Львова доставлена у Чернігів

До оточеного Чернігова волонтери надіслали гуманітарну допомогу. Вантаж успішно доставили до міста.

Про це розповів керівник волонтерського штабу "Української команди УДАРу" Артур Палатний. Він також висловив солідарність із мешканцями міста.

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Чернігів стоїть! І ми стоїмо разом з ним. Волонтерський штаб "Української команди УДАРу" тримає руку на пульсі ситуації в Чернігові та намагається обробляти запити, які надходять. Кожні декілька днів ми направляємо фури з гуманітарною допомогою, які до нас направляє Львівська команда, зокрема Оксана Юринець та ГО "Перший жіночий ветеранський простір "Рехаб",

– розповів Палатний на своїй сторінці у Facebook.

Він зазначив, що волонтерський штаб доставляє у Чернігів медикаменти, продукти та засоби гігієни.

Фото розвантаження гуманітарної допомоги:

"І з нетерпінням чекаємо повідомлення "вантаж доставлено". Такі повідомлення означають, що чернігівці отримають вкрай необхідні ліки, продукти харчування, памперси, рушники та інші гігієнічні засоби. Ми не можемо називати, але неймовірно вдячні водіям, які вирушають у таку небезпечну дорогу. Дякуємо кожному, хто докладає зусиль для допомоги. Чернігівці, Владислав Атрошенко, Олександр Ломако, тримайтесь! Ми продовжимо допомагати", – підсумував Палатний.

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