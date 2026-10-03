Люди залишають окуповані Олешки самотужки на велосипедах, мопедах або пішки, – Лубінець

Жителі окупованих Олешків зіштовхнулися із нестачею базових продуктів та води. Цивільні змушені тікати небезпечними замінованими шляхами, щоб врятуватися від голоду.

Вони намагаються виїхати попри відсутність нормального транспорту та маршруту. Про це повідомив Дмитро Лубінець.

Що сказав Лубінець про ситуацію в Олешках?

Російські військові заблокували евакуацію, залишивши людей без їжі, чистої води та ліків. Омбудсман розповів, що у суботу, 3 жовтня, десятки цивільних спробували покинути місто. Вони виїхали на велосипедах, мопедах або просто пішли пішки без жодних гарантій безпеки.

Посадовець підкреслив, що Росія залишає для цивільних два смертельних сценарії. Люди можуть залишитися і померти від голоду або ж спробувати виїхати та ризикувати підірватися на російських мінах.

Вибір, який Росія щодня залишає цивільним: залишитися – і помирати від голоду; виїхати – і ризикувати підірватися на міні. Дії Росії щодо України – це справжнє обличчя диявола,

– заявив Лубінець.

Він зазначив, що ці дії є частиною геноциду, який окупанти вчиняють ще з 2014 року. Омбудсман наголосив, що людей треба рятувати, поки не стало надто пізно.

За його словами, нещодавно Європейський Союз закликав Росію відкрити гуманітарний доступ до Олешок і дати можливість цивільним безпечно залишити місто. Водночас Лубінець зауважив, що цивільним потрібні не лише заяви, а безпечний коридор. Посадовець закликав міжнародних партнерів допомогти Україні звільнити жителів Олешок.

Я вже раніше направляв листи до МКЧХ та ООН. Було все узгоджено. Але Росія не має людського в душі та блокує евакуацію. В Олешках та навколишніх населених пунктах – такі самі люди як ми. І саме зараз їх ще можна врятувати. Допоки є кого рятувати,

– наголосив омбудсман.

Зазначимо, що ситуація з продовольством залишається критичною вже кілька місяців, а місцеві жителі іноді змушені харчуватися бур'янами з власних городів. Українські військові намагаються поставити гуманітарку людям з повітря. За допомогою безпілотників у заблоковані райони вдалося переправити близько чотирьох тонн продуктів, попри постійні атаки ворога на дрони.

Попри надскладні умови, у місті та сусідніх селах досі залишаються тисячі цивільних. За попередніми оцінками, серед заручників окупантів можуть перебувати від 50 до 70 дітей, яких росіяни не дозволяють евакуювати на підконтрольну Україні територію.