Гуманітарна криза в Україні: Байден зізнався, що його розчаровує найбільше

Президент США Джозеф Байден під час візиту у Польщу висловив слова подяки гуманітарним організаціям за допомогу, яку вони надають Україні та біженцям.

Лідер США Джозеф Байден заявив, що він прагнув побачити на власні очі гуманітарну кризу.

Зверніть увагу На Харківщині ЗСУ знищили російський комплекс, що "глушив" зв'язок, групу розвідників і вертоліт

Байден про гуманітарну кризу

Американський президент зізнався, що його розчарувало те, що не вдалося втілити цей задум у життя, як в інших місцях. За його словами, йому не дозволять це зробити. Байден додав, що прагне почути від гуманітарної спільноти про те, що вони бачать, роблять тощо.

Лідер США наголосив, що гуманітарна реакція має надважливе значення. Він також додав, що українці негайно мають потребу у життєво важливих товарах. Йдеться про їжу, ковдри, готівку та ліки.

Адміністрація Джозефа Байдена заявила про рішення виділити понад 1 мільярд доларів на гуманітарну допомогу українцям, які постраждали від війни. Наразі майжепокинули Україну. Це дані ООН.

У Польщі тисячі людей вийшли на мітинг за Україну: дивитися відео