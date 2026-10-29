Є два шляхи: чому Лубінець вирушив в окуповані Олешки через Росію, – ЗМІ

Омбудсман Дмитро Лубінець погодився дістатися тимчасово окупованих Олешок через територію Росії. Таке рішення ухвалили через неможливість безпечного перетину лінії фронту.

За інформацією пресслужби уповноваженого Верховної Ради з прав людини у коментарі "Українській правді", потрапити до міста наразі можна лише двома шляхами – через лінію фронту або через російську територію.

Які були варіанти маршрутів?

Як пояснили в омбудсмена, на лінії фронту діють відповідні обмеження. Зокрема, перетин річки неможливий через мінування.

Саме тому, з огляду на ситуацію та необхідність забезпечити швидкість і безпеку проведення гуманітарної місії, Уповноважений погодився на маршрут через територію Російської Федерації,

– пояснили у пресслужбі Лубінця.

Там наголосили, що пріоритетом залишається безпека людей, передача гуманітарних вантажів і створення умов для виїзду людей з Олешок. Зазначається, що на всі додаткові запитання Лубінець буде готовий відповісти вже після завершення гуманітарної операції.

Раніше білоруське державне агентство "Бєлта" заявило, що Дмитро Лубінець прибув до Гомеля, звідки вилетів одним літаком разом із російськими представниками.

Як вже повідомлялося на нашому сайті, сторони домовилися про гуманітарний коридор за координації першої леді США Меланії Трамп. За даними Fox News, для вивезення цивільних на підконтрольну Україні територію узгодили шлях через Анапу з подальшим перельотом військовим бортом до Білорусі.

Для гарантування безпеки та розмінування маршрутів у зоні місії діє режим тиші з 03:00 27 жовтня.