Гуманітарний конвой, що їде до Маріуполя, взяли під контроль російські війська

Російські терористи взяли під контроль гуманітарний конвой, який Україна відправила для мешканців Маріуполя. Автобуси з допомогою досі не доїхали до міста.

Станом на 18:00 колона проходила через населений пункт Зеленівка в Приморському районі в напрямку Бердянська. Інший гумконвой зупинився в Кам'янську.

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Цинізм та ницість росіян продовжують вражати. На усіх блокпостах окупанти масово розкрадали допомогу, яку везли людям в Маріуполь. Вони насильно відбирали продукти, засоби гігієни, одяг тощо. І це в той час, коли мирні люди кілька днів перебувають без їжі та води.

Раніше Володимир Зеленський казав, що гумконвої в Маріуполь відправили разом зі священниками московського патріархату. Так наша влада сподівалася, що окупанти не відкриватимуть вогонь.

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