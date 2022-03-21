Гуманітарний коридор спрацював: вдалося вивезти людей навіть з Кремінної і Рубіжного

На Луганщині спрацював гуманітарний коридор. Людей вивезли з Рубіжного та Кремінної – міст, які перебувають під постійним ворожим обстрілом. В регіон направили вантаж з найнеобхіднішим.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Він зазначив, що таки вдалось доставити продукти.

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"Режим тиші" погодили спочатку лише з Сєвєродонецька, Лисичанська та Гірського

Голова ОВА зазначив, що раніше погодили евакуацію лише із Сєвєродонецька, Лисичанська і Гірського.

Однак разом із місцевими органами влади ми спробували організувати транспорт і врятувати жителів Кремінної та Рубіжного, які котрий день потерпають від цілодобових обстрілів росіян,

– наголосив Гайдай.

Загалом вдалось вивезти 40 осіб з Рубіжного і 20 – з Кремінної до залізничних вокзалів Донеччини. Зараз люди чекають на потяги.Ще 175 жителів області вивезли з Сєвєродонецька, Лисичанська та Гірського. Евакуація триває.

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