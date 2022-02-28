Гуманітарний штаб допомоги в Києві терміново шукає водіїв

Гуманітарному штабу для допомоги киянам терміново потрібні водії з навичками керування вантажним транспортом для перевезення гуманітарних вантажів

Для тих, хто хоче допомогти Києву під час російської навали, контакти для зв'язку:

(068) 726-73-74

prokopenkomark@ukr.net

prokopenkomark@ukr.net (068) 866-57-78

philip.alid@gmail.com

Нагадаємо Київ живе в умовах воєнного стану: мародерів будуть знешкоджувати без попередження, – Кличко

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!