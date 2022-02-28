Гуманітарний штаб допомоги в Києві терміново шукає водіїв
28 лютого 2022 , 20:41Читать новость на русском
Джерело:КМДА
Гуманітарному штабу для допомоги киянам терміново потрібні водії з навичками керування вантажним транспортом для перевезення гуманітарних вантажів
Для тих, хто хоче допомогти Києву під час російської навали, контакти для зв'язку:
- (068) 726-73-74
prokopenkomark@ukr.net
- (068) 866-57-78
philip.alid@gmail.com
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