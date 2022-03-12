З гуманітарною колоною, яка зранку виїхала на Маріуполь, досі немає зв'язку

Зранку 12 березня гуманітарна колона вирушила в Маріуполь. Наразі будь-який зв'язок з нею відсутній.

Відомо, що колона вперед повезла харчі, а назад повинна евакуювати людей. Про це в ефірі 24 каналу сказав журналіст, який перебуває у Запоріжжі.

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Гуманітарна колона – без мобільного зв'язку

Він зауважив, що окупанти виставили низку умов щодо надання Україною гуманітарної допомоги. Вони заявили:

що у колонах не повинні бути люди із мобільними телефонами;

щоб окупантам дали списки водіїв із їхніми контактами.

Наразі в колоні дуже погано із мобільним зв'язком. "Можливо, вона зараз перебуває у безпечному місці, однак наразі жодної інформації немає", – сказав журналіст.

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Що відомо про колону

Нагадаємо, що зранку 12 березня колона гуманітарної допомоги вирушила із Запоріжжя у Маріуполь. Це вже п'ята спроба врятувати мирних жителів.

В Офісі Президента повідомили, що доклали дуже багато зусиль, щоб окупанти дозволили це зробити.