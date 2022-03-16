Гумконвой, який везе до Маріуполя харчі і медикаменти, досі залишається у Бердянську
Цивільні у Маріуполі, які понад тиждень перебувають у пастці окупантів, досі не можуть отримати допомогу. Гумконвой з харчами і медикаментами залишається у Бердянську.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко в етері марафону українських телеканалів. 24 канал передає деталі.
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Ситуація з гуманітарним конвоєм для мешканців Маріуполя
За інформацією Кириленка, люди, яким вдалось самостійно виїхати з Маріуполя і прибути до Бердянська, зможуть отримати необхідну гуманітарну допомогу вже там, на місці.
На жаль, колона, що зупинилась у місті Бердянськ, залишається без руху. Гумконвою лише дають дані, щоб він рухався, але потім зупиняють. Сьогодні ці спроби проїхати також будуть,
– зазначив голова Донецької ОВА.
До слова, окрім Бердянська, виїжджаючим з Маріуполя допомога також надаватиметься у логістичних центрах.
Ситуація у Маріуполі останніми днями: коротко
- 13 березня міська рада Маріуполя повідомила, що у місті закінчуються запаси води та їжі.
- 14 березня до Запоріжжя приїхали приватні авто з цивільними з Маріуполя, яким вдалось евакуюватись власними силами.
- 15 березня з міста на власних авто Маріуполь вдалось покинути близько 20 тисячам людей.
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