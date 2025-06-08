Кіберфахівці ГУР атакували сервіси російської залізниці: деталі операції

Хакери ГУР атакували онлайн-систему російської залізниці. Системи РЖД наразі не працюють.

Як зазначають джерела в ГУР Міноборони, внаслідок нестандартної атаки порушено працездатність системи zd.ru. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на РБК-Україна.

Дивіться також ГУР "хакнуло" виробника стратегічної авіації Росії: здобуто 4,4 гігабайта критичних даних

Кіберфахівці ГУР атакували РЖД

Хакери ГУР МО атакували систему РЖД (російських желєзних дорог).

Операція зокрема призвела до збою роботи серверів NS, які відповідають за розпізнавання доменних імен в мережі. Таким чином, на рівні домену rzd.ru (включно зі всіма субдоменами) неможливо конвертувати доменне ім’я в IP-адресу, внаслідок чого всі сервіси на rzd.ru більше не працюють (включно з мобільними додатками).

Про факт атаки змушена була повідомити й пресслужба самої РЖД. За їхньою інформацією, кібератака була надпотужною – до 6 гігабіт трафіку і майже 2,5 мільйона запитів на секунду.

Мільйони російських користувачів тимчасово втратили доступ до основних онлайн-функцій залізничної компанії, включаючи купівлю квитків та інформацію про розклад.

Там також повідомили, що хоч сервіси частково почали працювати, атака не припинилася.



Сервіси РЖД не працюють / фото РБК-Україна