ГУР назвало імена військових каспійської флотилії, які звірствують на Запоріжжі та в Маріуполі
23 квітня 2022 , 14:35Читать новость на русском
Головне управління розвідки України здобуло список воєнних злочинців 117 окремого полку морської піхоти каспійської флотилії (військова частина № 87852), що базується у місті Каспійське в складі 58 армії.
Саме ці 1963 особи вбивають, катують та знущаються з українців, які перебувають на території Маріупольської та Запорізької області.
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До списку увійшли командир – полковник Зеленський Павло Миколайович та ряд заступників:
- з повітряно-десантної підготовки – підполковник Володін Володимир Володимирович,
- з повітряно-десантної підготовки – начальник повітряно-десантної служби – підполковник Ричагов Антон Михайлович,
- з військово-політичної роботи – підполковник Гончаров Микола Олександрович,
- з озброєння – начальник технічної частини – підполковник Кисельов Андрій Сергійович,
- з тилу – начальник тилу – підполковник Дуля Володимир Іванович,
- заступник начальника штабу – капітан Степанов Артем Олександрович,
- заступник начальника штабу з морської підготовки штабу – капітан Мисакян Артур Карленович,
- заступник начальника штабу по службі військ та безпеки військової служби штабу – майор Курбанов Руслан Магомедгабібович.
Крім того, подані дані начальників, офіцерів, лікарів, помічників, водіїв, майстрів та стрілків.Зверніть увагу. З повним переліком флотилії можна ознайомитися за посиланням.
За скоєні злочини проти мирного населення України всі воєнні злочинці постануть перед судом і будуть притягнуті до відповідальності.
Що відомо про злочинну флотилію
- У складі флотилії кілька бригад та дивізіонів кораблів, авіація, берегові війська.
- З кораблів Каспійської флотилії завдали удару крилатими ракетами по об'єктах на території Сирії з відстані 1500 кілометрів.
- Після окупації Криму в Азовському морі регулярно бачили їхні десантні катери проєкту "Дюгонь" і "Серна".
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