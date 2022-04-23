ГУР назвало імена військових каспійської флотилії, які звірствують на Запоріжжі та в Маріуполі

Головне управління розвідки України здобуло список воєнних злочинців 117 окремого полку морської піхоти каспійської флотилії (військова частина № 87852), що базується у місті Каспійське в складі 58 армії.

Саме ці 1963 особи вбивають, катують та знущаються з українців, які перебувають на території Маріупольської та Запорізької області.

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До списку увійшли командир – полковник Зеленський Павло Миколайович та ряд заступників:

з повітряно-десантної підготовки – підполковник Володін Володимир Володимирович,

з повітряно-десантної підготовки – начальник повітряно-десантної служби – підполковник Ричагов Антон Михайлович,

з військово-політичної роботи – підполковник Гончаров Микола Олександрович,

з озброєння – начальник технічної частини – підполковник Кисельов Андрій Сергійович,

з тилу – начальник тилу – підполковник Дуля Володимир Іванович,

заступник начальника штабу – капітан Степанов Артем Олександрович,

заступник начальника штабу з морської підготовки штабу – капітан Мисакян Артур Карленович,

заступник начальника штабу по службі військ та безпеки військової служби штабу – майор Курбанов Руслан Магомедгабібович.

Крім того, подані дані начальників, офіцерів, лікарів, помічників, водіїв, майстрів та стрілків.

З повним переліком флотилії можна ознайомитися за посиланням.

За скоєні злочини проти мирного населення України всі воєнні злочинці постануть перед судом і будуть притягнуті до відповідальності.

Що відомо про злочинну флотилію

У складі флотилії кілька бригад та дивізіонів кораблів, авіація, берегові війська.

З кораблів Каспійської флотилії завдали удару крилатими ракетами по об'єктах на території Сирії з відстані 1500 кілометрів.

Після окупації Криму в Азовському морі регулярно бачили їхні десантні катери проєкту "Дюгонь" і "Серна".

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