ГУР провело серію успішних кібератак на ресурси російської податкової та митної служби

Кіберфахівці ГУР з 10 по 12 червня провели серію успішних кібератак на ресурси російської податкової та митної служби. Це дозволило на деякий час паралізувати внутрішній документообіг.

У Федеральній митній службі Росії підтвердили DDoS-атаку, але назвали її формулюванням "інформаційний обмін з операторами зовнішньоекономічної діяльності ускладнено". Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на джерела у ГУР.

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Що відомо про нову кібератаку на Росію

Джерела розповіли, що під кібератаками також опинилися дотичні до митниці та податкової служби Росії сервіси, зокрема:

"Контур" – провідний російський розробник цифрових сервісів для бухгалтерії та бізнесу,

"Честный знак" – національна система цифрового маркування,

"ГосКлюч" – сервер електронного підпису.

Також хакери ГУР повторили атаку на сайт та мобільний сервіс російської залізниці. Протягом дня 12 червня росіяни не могли придбати квитки через сайт та мобільний додаток "РЖД".

Найбільше скарг надійшло із Санкт-Петербурга, Тверської та Свердловської області Росії,

– зазначають джерела.

У "РЖД" підтвердили технічні проблеми із сайтом та мобільним додатком через потужну DDoS-атаку та порекомендували росіянам купувати квитки в касах на залізничних станціях та вокзалах.

Хакери ГУР нагадують, що російська залізниця, податкова та митна служба максимально підтримують та сприяють збройній агресії Росії проти України, а тому вони цілком законні цілі для кібератак.