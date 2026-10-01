Третина поза санкціями: ГУР розкрило 23 компанії Росії, які виготовляють ракети для "Панцирів"

Головне управління розвідки оприлюднило дані про 23 російські підприємства, залучені до виробництва ракет 95Я6 для зенітних комплексів "Панцир". Близько третини з цих заводів наразі не перебувають під санкціями жодної з країн міжнародної коаліції.

Згідно з заявою Головного управління розвідки МО України на порталі War&Sanctions, оприлюднений перелік висвітлює виробничу кооперацію зі створення зенітних керованих ракет 95Я6, які є основним боєкомплектом середньої дальності для цих комплексів.

Заводи без міжнародних обмежень

Ключову роль у розробці та виготовленні ракет відіграє Конструкторське бюро приладобудування імені академіка Шипунова. Це підприємство також відоме участю у виробництві озброєння для безпілотних комплексів "Орион", керованих артилерійських снарядів "Краснополь" та гармат для винищувачів Су.

Попри ключову роль у забезпеченні російського ВПК, значна частина виявлених виробників досі не потрапила під обмеження країн санкційної коаліції.

Зокрема, під санкціями не перебуває завод "Компонент", який виготовляє безконтактні датчики цілей для ракет 95Я6. Також у списку перебувають Саратовський електроприладобудівний завод імені Серго Орджонікідзе, що постачає блоки випромінювання і живлення, та Тамбовський завод "Електроприбор", де виробляють рульові прилади.

Українська розвідка наголошує на необхідності синхронного застосування обмежень проти компаній, які забезпечують виготовлення всього спектра російського озброєння, а не лише наступальних систем.

Роль комплексів у захисті ВПК агресора

Засоби протиповітряної оборони сімейства "Панцир" використовуються агресором для прикриття власних підприємств з виготовлення крилатих і балістичних ракет, а також для захисту угруповань військ на фронті.

З 2023 року росіяни встановлюють такі комплекси безпосередньо на дахах будівель у Москві, а також розгортають нові модифікації, зокрема "Панцир-СМД-Е" із малими ракетами "Гвоздь" замість автоматичних гармат.

Як уже повідомлялося на нашому сайті, раніше розвідка оприлюднила списки з 15 російських банків, які забезпечують розрахунки за державним оборонним замовленням Росії, а також дані 17 науковців, залучених до розробки військових технологій.