Треба працювати, аби на трибуналі був оригінал, – ГУР про кількість двійників Путіна

Ні для кого не секрет, що Кремль використовує тактологію двійників керівника держави. Про це свідчать, зокрема, оперативна інформація, підтверджена з багатьох джерел, та безліч висновків фахівців.

За інформацією Головного управління розвідки України, у кремлівського диктатора Владіміра Путан є три двійники. Про це розповів представник ГУР Андрій Юсов.

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За якими факторами можна визначити відмінність

У розвідці пояснюють, що під час використання Кремлем двійників Україна може відстежувати нехарактерні дії для російського диктатора. Спеціалісти визначають це по фізіологічних ознаках, засобах безпеки, відмінностях у протокольних моментах.

Вони (Кремль – 24 Канал) пробують робити все максимально реалістично, навіть карантин змушують терпіти для того, щоби зрештою зустрітись не з оригіналом. Є така технологія, не всі диктатори її використовують. Наприклад, у Лукашенка немає двійників. Натомість зовнішність Путіна з самого початку сприяла існуванню двійників,

– розповідає Юсов.

Він наголосив, що найголовніше у цій ситуації – аби на міжнародному трибуналі був оригінал, а над цим треба дуже серйозно попрацювати.

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