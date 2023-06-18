Треба працювати, аби на трибуналі був оригінал, – ГУР про кількість двійників Путіна
Джерело:"Чорна лампа"
Ні для кого не секрет, що Кремль використовує тактологію двійників керівника держави. Про це свідчать, зокрема, оперативна інформація, підтверджена з багатьох джерел, та безліч висновків фахівців.
За інформацією Головного управління розвідки України, у кремлівського диктатора Владіміра Путан є три двійники. Про це розповів представник ГУР Андрій Юсов.
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За якими факторами можна визначити відмінність
У розвідці пояснюють, що під час використання Кремлем двійників Україна може відстежувати нехарактерні дії для російського диктатора. Спеціалісти визначають це по фізіологічних ознаках, засобах безпеки, відмінностях у протокольних моментах.
Вони (Кремль – 24 Канал) пробують робити все максимально реалістично, навіть карантин змушують терпіти для того, щоби зрештою зустрітись не з оригіналом. Є така технологія, не всі диктатори її використовують. Наприклад, у Лукашенка немає двійників. Натомість зовнішність Путіна з самого початку сприяла існуванню двійників,
– розповідає Юсов.
Він наголосив, що найголовніше у цій ситуації – аби на міжнародному трибуналі був оригінал, а над цим треба дуже серйозно попрацювати.
Що станеться з двійниками після смерті Путіна
- Блогер Дмитро Капранов нагадав, що у Сталіна також був двійник. Коли його побачив хтось з родичів диктатора, Сталін сказав, що той двійник – "садівник". За його словами, такі "садівники" – російська традиція.
- "Після смерті Путіна ми ще побачимо лже-Путіних принаймні 5 чи 6. І вони будуть боротися за владу", – підкреслив він.
- Капранов припустив, що з такою кількістю двійників, яку має російський диктатор, влада в Росії буде передаватись ще кілька разів від двійника до двійника.