Які іноземні компанії допомагають росіянам атакувати Україну: ГУР оприлюднило список

За останні 2 тижні Україна зазнала наймасованіших обстрілів за весь період повномасштабної війни. Російські ракети не досягають цілей без чітких координат. В цьому окупантам допомагають іноземні компанії.

В розвідці зауважили, що 15 листопада окупанти випустили по українських містах приблизно 100 ракет. У Києві зазнав пошкоджень житловий будинок – щонайменше одна людина загинула.

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Для обстрілів Росія використовує свій аналог GPS

Через масовані ворожі обстріли жителі Києва, Харкова, Житомира, Львова, Тернополя, Рівного, Хмельницького та багатьох інших населених пунктів частково або повністю залишилися без світла та води.

Українські сили ППО 23 листопада збили 51 з 70 крилатих ракет, а також 5 дронів-камікадзе, які окупанти випустили по Україні. Попри це, Росія таки завдала шкоди енергетичній та цивільній інфраструктурі. Більшість українських міст були знеструмлені.

Російська ракети влучили в 3 багатоповерхових будинки, загинули 10 людей. Масований обстріл України з боку Росії призвів не лише до загибелі людей та значних пошкоджень української інфраструктури, але й зачепив електромережі Молдови, залишивши частину країни без світла,

– розповіли у розвідці.

У ГУР наголосили, що російські ракети не досягають цілей без чітких координат, які визначають навігаційні системи. Для цього окупанти використовують власну розробку ГЛОНАСС – аналог GPS. Його створили в 1982 році на замовлення Міноборони СРСР.

"Хоча ГЛОНАСС є системою подвійного призначення, переважно її використовують російські військові для наведення зброї на українські міста. В російській навігаційній системі є слабке місце – ГЛОНАСС залежить від мікрочипів, які виробляють іноземні компанії", – мовиться у повідомленні.

У російських ракетах та дронах встановлені мікрочипи іноземного виробництва з підтримкою ГЛОНАСС. Зазвичай це цивільні чипи, але загарбники використовують їх для військових цілей. Вони приймають та обробляють координати від ГЛОНАСС, а ракети за допомогою цієї інформації орієнтуються у просторі та цілять в українську цивільну та енергетичну інфраструктури.

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Які іноземні компанії допомагають росіянам обстрілювати Україну

До сьогодні низка іноземних компаній продовжує виготовляти мікрочипи з підтримкою ГЛОНАСС:

Linx Technologies (США);

Broadcom (США);

Qualcomm (США);

Telit (США);

Maxim Integrated (США);

TRIMBLE (США);

Cavli Wireless (США);

u-blox AG (Швейцарія);

STMicroelectronics (Швейцарія);

Sierra Wireless (Канада);

NovAtel (Канада);

Septentrio (Бельгія);

Antenova (Британія).

Своєю чергою, Росія продовжує закуповувати такі мікрочипи завдяки численним підставним компаніям та дистриб'юторам. Їх застосовують у:

безпілотниках "Орлан-10" та Shahed-136,

РСЗВ "Торнадо-С" та "Смерч",

ракетах "Іскандер", "Калібр" та "Кинджал",

авіаційних та крилатих ракетах X-101, X-555, Х-38, Х-59МК, Х-31.

Без чипів з підтримкою ГЛОНАСС іноземного виробництва росіянам доведеться з нуля будувати власну мікроелектроніку. Експортний контроль та контроль з боку виробників у такому випадку не подіє, адже Росія постійно вигадує нові шляхи обходу санкцій та закупівлі технологій,

– зауважили в ГУР.

У розвідці підсумували, що іноземні компанії повинні:

усвідомити прямий вплив своєї продукції на обороноздатність Росії,

припинити виробляти чипи з підтримкою ГЛОНАСС,

забрати функцію підтримки цієї навігаційної системи з усіх своїх пристроїв.

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