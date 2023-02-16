Розвідка стала однією із найбільш потужних спецслужб, – перший голова ГУР Скіпальський
Військова розвідка України, яку очолює голова Головного управління розвідки МО Кирило Буданов, після понад 30 років її існування стала саме такою, якою вона повинна була бути.
Про це заявив у своєму інтерв’ю перший голова ГУР, ексзаступник голови СБУ Олександр Скіпальський, повідомляє 24 Канал.
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Скіпальський про роботу ГУР
Військова розвідка яку очолює Кирило Буданов – я дуже задоволений тим, що пройшло понад 30 років і я побачив, що розвідка стала саме тою, якою вона повинна була бути,
– відзначає Скіпальський.
За словами Олександра Скіпальського, головною перешкодою розбудови української розвідки до війни були саме внутрішні сили.
"Прихід Валерія Кондратюка, прихід Кирила Буданова – вони сперлись на історичне минуле і додали достатньо бойовитості, професіоналізму і патріотизму. Моя думка що сьогодні, саме ГУР є однією із найбільш потужних та позитивних спецслужб", – каже Олександр Скіпальский.
Як повідомлялось раніше, Кирило Буданов озвучив найточніший прогноз російського вторгнення менше ніж за дві доби до нападу Росії. Це відбулося на зустрічі цивільного та військового керівництва України з головами парламентських фракцій.