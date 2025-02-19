У ГУР відреагували на фейк Росії про нібито "підготовку Україною терактів у країнах ЄС"

Російська Служба зовнішньої розвідки поширила дезінформацію про нібито "підготовку Україною терактів у країнах ЄС". У ГУР ці заяви назвали відвертим фейком.

Про це в коментарі 24 Каналу повідомив представник ГУР МО України Андрій Юсов.

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Як у ГУР прокоментували фейк від російської розвідки

Напередодні російська Служба зовнішньої розвідки поширила черговий фейк про начебто "підготовку Україною терактів у країнах ЄС", щоб "зірвати переговори про мир".

Як зазначив Юсов у коментарі, такі вкиди є частиною російської пропагандистської кампанії.

З іншого боку це пряма загроза для дестабілізації ситуації в інших країнах. Путінські спецслужби добре вміють влаштовувати різноманітні провокації і теракти в тому числі і проти власних громадян. Безумовно, весь світ розуміє абсурдність цих заяв, але пропагандистські задачі вимагають певних дій навіть якщо вони абсолютно не витримують жодної критики,

– пояснив представник ГУР.

До слова, раніше на цей черговий російський фейк відреагував голова ЦПД Андрій Коваленко. За його словами, цією операцією з дискредитації України керує Сєргєй Наришкін, який є давнім другом Путіна.