У ГУР відреагували на фейк Росії про нібито "підготовку Україною терактів у країнах ЄС"
- Російська Служба зовнішньої розвідки поширила неправдиву інформацію про нібито підготовку Україною терактів у країнах ЄС.
- Представник ГУР Андрій Юсов назвав ці заяви відвертим фейком і частиною російської пропаганди.
Російська Служба зовнішньої розвідки поширила дезінформацію про нібито "підготовку Україною терактів у країнах ЄС". У ГУР ці заяви назвали відвертим фейком.
Про це в коментарі 24 Каналу повідомив представник ГУР МО України Андрій Юсов.
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Як у ГУР прокоментували фейк від російської розвідки
Напередодні російська Служба зовнішньої розвідки поширила черговий фейк про начебто "підготовку Україною терактів у країнах ЄС", щоб "зірвати переговори про мир".
Як зазначив Юсов у коментарі, такі вкиди є частиною російської пропагандистської кампанії.
З іншого боку це пряма загроза для дестабілізації ситуації в інших країнах. Путінські спецслужби добре вміють влаштовувати різноманітні провокації і теракти в тому числі і проти власних громадян. Безумовно, весь світ розуміє абсурдність цих заяв, але пропагандистські задачі вимагають певних дій навіть якщо вони абсолютно не витримують жодної критики,
– пояснив представник ГУР.
До слова, раніше на цей черговий російський фейк відреагував голова ЦПД Андрій Коваленко. За його словами, цією операцією з дискредитації України керує Сєргєй Наришкін, який є давнім другом Путіна.