ГУР оприлюднило досьє 17 російських вчених, які працюють на ВПК ворога

Російські науковці продовжують розробляти новітні технології для війни, одночасно користуючись здобутками міжнародної співпраці. Українські розвідники закликають світову спільноту перекрити агресору доступ до технологій та повністю ізолювати його науковий сектор.

Як повідомляє Головне управління розвідки МО України, на порталі "War&Sanctions" у розділі "Інженери агресії" оприлюднено дані 17 російських вчених і розробників. Усі вони працюють у провідних інститутах Росії та безпосередньо залучені до створення військових технологій подвійного призначення.

Хто потрапив до списку розвідки?

Серед ідентифікованих осіб – науковці Московського фізико-технічного інституту, Сколковського інституту науки та технологій, а також керівники Науково-дослідного центру безпілотних авіаційних систем ЦАГІ.

Ці фахівці займаються розробкою матеріалів і покриттів для дронів, елементів авіадвигунів, виробництвом напівпровідників та інтеграцією штучного інтелекту в системи управління БпЛА.

Попри пряму участь у розробці зброї, більшість цих науковців досі беруть участь у міжнародних грантах, публікують статті у провідних світових виданнях та відвідують закордонні конференції.

Отриманий за кордоном досвід вони повертають до російських лабораторій для модернізації озброєння.

Заходи партнерів та заклики України

У липні Міністерство оборони США вже внесло понад три десятки російських інститутів до переліку організацій, які загрожують національній безпеці, заборонивши співпрацю з ними.

Українська розвідка наголошує на необхідності розширення цих обмежень. ГУР закликає партнерів синхронізувати дії, поширити заборони на союзників Росії – Іран та Північну Корею, а також запровадити дієвий контроль за виконанням санкцій.