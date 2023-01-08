Можуть цим скористатися: у ГУР попередили, що Росія готує нову атаку

Росія готується завдати чергового масованого удару по Україні, хоча й оголосила про так зване "різдвяне перемир'я". У Кремлі можуть скористатися тим, що в Україну суне похолодання.

Про це заявив представник ГУР Вадим Скібіцький, який зазначив, що в Україні очікують нових ударів від Росії. Він наголосив, що заяви Кремля про "перемир'я" нічого не значать, адже це просто пропаганда.

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У ГУР розповіли, коли може бути нова атака Росії

Скібіцький повідомив, що в ГУР є інформація, що Росія готує нові бомбардування. "Ми не виключаємо, що в кінці свята буде нова атака", – каже він.

Представник ГУР підкреслив, що в росіян виникла проблема з ракетами, які через масовані атаки в дефіциті. Зокрема, Росія має лише 90 "Іскандерів".

Так, перед Новим роком у нальотах росіяни застосували лише 20 ракет. У жовтні вони випускали по 70 – 80. Зараз вони також використовують суміш ракет, які запускають з повітря та з моря, а також безпілотники. Ми також знаємо, що у них залишилося лише 90 "Іскандерів". У них проблеми з виробництвом цієї зброї. І вони також зменшили частоту бомбардувань,

– заявив Скібіцький.

Разом з тим, він вважає, що росіяни все одно будуть намагатися вдарити по українській енергетичній інфраструктурі.

"Очікується зниження температури сьогодні та завтра. І вони намагаються залишити без світла населення всієї України особливо в ці моменти, коли холодніше", – резюмував представник ГУР.

Що відомо про попередню масовану атаку