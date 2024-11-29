ГУР здійснило успішну диверсію в тилу ворога: спалено російський екіпаж безпілотників на Курщині

ГУР провело чергову успішну диверсію в тилу ворога. На Курщині було знищено російський екіпаж безпілотників.

Повідомляє 24 Канал із посиланням на джерела у ГУР. Автомобіль із безпілотниками було знищено 28 листопада об 4:00.

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Як партизани вчинили диверсію на Курщині

Українські партизани виявили 27 листопада місце розташування російського екіпажу безпілотних комплексів у місті Рильськ на Курщині.

Ворожий екіпаж були помічено під час завантаження безпілотників у пластикових боксах в автомобіль. Завдяки успішним диверсійним діям 28 листопада позашляховик разом із цінним обладнанням був знищений. Спалений автомобіль відновленню не піддається.

Як відбувала диверсія: дивіться відео

До слова, у ніч на 29 листопада Сили оборони уразили нафтобазу "Атлас" та знищили радіолокаційну станцію ЗРК "Бук-М3" у Ростовській області. Ця нафтобаза є складовою частиною російського військово-промислового комплексу, який забезпечує постачання нафтопродуктів для армії окупантів.