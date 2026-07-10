Гуркіт на Кубані: українські дрони уразили Ільський НПЗ, який забезпечує паливом армію Росії

У ніч на 10 липня Сили оборони уразили Ільський нафтопереробний завод. На території підприємства пролунали вибухи, після яких виникла пожежа.

Про це повідомляє ГУР.

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Що відомо про атаку по НПЗ?

У ніч на 10 липня українські сили завдали удару по одному з ключових об'єктів паливної інфраструктури Росії. У межах спільної deepstrike-операції підрозділи ГУР МО разом із Силами безпілотних систем, Держприкордонслужбою та іншими складовими Сил оборони уразили Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї.

На території підприємства зафіксували вибухи, після яких виникла пожежа. Наразі остаточні результати ураження, а також масштаби пошкоджень інфраструктури заводу встановлюються.

Українська сторона поки не повідомляє про точний характер пошкоджень обладнання чи обсяг втрат підприємства.

Ільський нафтопереробний завод розташований у Краснодарському краї Росії та є одним із найбільших підприємств нафтової галузі південного регіону країни-агресора. За наявними даними, проєктна потужність заводу становить до 6,6 мільйона тонн нафти на рік.

Підприємство займається виробництвом бензину, дизельного палива та інших видів нафтопродуктів. Саме ці ресурси, за даними української сторони, використовуються для забезпечення російської військової логістики, зокрема для постачання паливно-мастильних матеріалів підрозділам армії Росії.

Нагадаємо, у ніч на 10 липня Сили оборони України завдали серії ударів не лише по Ільському НПЗ у Краснодарському краї, а й по інших важливих об’єктах Росії. Під ураження потрапив нафтовий термінал "Курганнефтепродукт" у Таганрозі, де зафіксували пожежу, а також нафтобаза "Азовнефтепродукт" у Ростовській області, де сталися вибухи та задимлення.

Українські військові повідомили й про повторне ураження комплексу "Новатек-Усть-Луга" у Ленінградській області, який займається переробкою газового конденсату та виробництвом нафтопродуктів.

Окремою ціллю стали 18 суден противника, серед яких 13 танкерів, три суховантажі, пором і допоміжне судно. За даними Сил оборони, ці плавзасоби використовувалися для транспортування палива, військових вантажів та іншого забезпечення для армії Росії.

Також було уражено склад паливно-мастильних матеріалів російських військ у районі Розівки Запорізької області. Крім того, у межах операції "Кримський рубильник off" українські сили заявили про ураження п’яти електропідстанцій в окупованому Криму.

Загалом у Силах безпілотних систем повідомили про ураження 41 військової цілі в Криму та на півдні тимчасово окупованих територій. Усі результати атак і масштаби пошкоджень наразі уточнюються. Удари були спрямовані на об’єкти, які забезпечують паливну та військову логістику Росії.