Проєкт "Епоха": гурт "Пророки" повернувся із синглом "Новий день" після 17-річної паузи

Український рок-гурт "Пророки" випустив сингл "Новий день" після 17-річної перерви. Трек став частиною проєкту "Епоха", метою якого є підтримка Третьої окремої штурмової бригади.

Відбувся реліз всіх артистів проєкту, зокрема вийшов і відеокліп "Пророків" на пісню "Новий день". У записі треку та зйомках взяли участь бійці Третьої штурмової бригади, у відео також з'являється командир 3-ї ОШБр Андрій Білецький. Як беквокаліст до гурту приєднався заслужений артист України, а нині боєць бригади Євген Авдєєнко.

Дивіться також Найкращі пісні Миколи Мозгового, які лунали вдома у кожного українця: добірка чуттєвих відео

Гурт "Пророки" повернувся із синглом "Новий день"

"Ми "Пророками" не грали вже 20 років, завершили тоді якраз патріотичним кліпом на пісню "Україна". А нещодавно після розмови з товаришем із бригади ідея пісні й текст прийшли буквально за мить. По музиці пісня справжній важкий олдскул, про надію на новий день саме завдяки військовим. Коли ми ставили хлопцям із "трійки" демку, вони казали, що "круто буде під неї на роботу їздити". Авторські права та всі роялті ми передали на Третю штурмову", — прокоментував вихід треку автор пісні та барабанщик гурту Віктор Березенко.

Гурт "Пророки" повернувся із синглом "Новий день" після 17-річної паузи/ Фото надане 24 Каналу



Проєкт "Епоха" об'єднав українських артистів для створення альбому, який має на меті збір коштів на бронетранспортери M113 для Третьої окремої штурмової бригади ЗСУ.

Благодійний концерт на підтримку проєкту відбудеться 7 грудня в Києві. Квитки можна придбати за посиланням. У концерті візьмуть участь гурти "Хейтспіч", ДК ЕНЕРГЕТИК, "Два Два Дев'ять" [229], "Пророки", PVNCH, Renie Cares, Проклятий*** і Zwyntar.



Продюсер треку й автор слів Віктор Березенко — барабанщик, співавтор книги "Майстерня брехні" про механізми кремлівської дезінформації та її вплив на світ. Музику до пісні створив гітарист Олексій Сидоренко.

Довідка. Гурт "Пророки" був заснований у 2003 році в Києві як нью-метал колектив. За коротку кар'єру гурт дав понад 150 концертів в андеграунд-клубах різних країн, виступав на численних фестивалях та підтримував соціальні кампанії. Найбільшим хітом гурту стала пісня "Україна" (2005 рік), кліп на яку знімали в українському Криму на мисі Тарханкут.



Після оголошення про призупинення діяльності у 2007 році музиканти повернулися до творчості лише у 2024 році заради підтримки українських військових. Склад гурту "Пророки": Денис Приштика — вокал, Дмитро Малічев — бас-гітара, Віктор Березенко — барабани, Олексій Сидоренко — гітара.