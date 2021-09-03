Гусєва - на Міноборони: у Зеленського збираються запалити "зелене" фавориту "мілітарі-кастингу"

Кілька днів тому впливове видання Мілка повідомило цікавий інсайд з Офісу Президента про те, що майбутнім міністром оборони там розглядають главу Укроборонпрому Юрія Гусєва. Новину підхопили експертні ЗМІ, аналізуючи можливий вибір глави держави.

На перший погляд, кандидатура Юрія Гусєва на пост глави військового відомства несподівана і навіть суперечлива. Безумовно, складно ставити під сумнів його освітній рівень і професійні якості. Послужний список потенційного міністра виглядає вражаюче на тлі інших претендентів.

Біографія політика

У свої 40 він був студентським мером Херсона, головою організації "Молода нація", закінчив магістратуру в КНЕУ, Херсонський університет і дві програми в Harvard Kennedy School. Гусєв захистив дві дисертації, одна з яких – доктор богослов'я.

А ще були програми в Інституті Аспена і Українській школі політичних студій, які дозволили йому увійти до клубу обраних Заходом молодих українських реформаторів. Разом з Сергієм Лещенком, Мустафою Найємом і Віталієм Шабуніним. До речі, Юрія Гусєва не бентежить прізвисько "соросьонок", яким їх когорту прозвали опоненти. Він пояснює це заздрістю опонентів і вважає, що міжнародний "відділ кадрів" поставив в Україні на найбільш підготовлених управлінців.

Юрій Гусєв – єдиний в Україні запрошений професор Боготского військового університету (Республіка Колумбія). Він скептично оцінює натяки опонентів про те, що колумбійці продають професорські мантії разом з магнітиками через інтернет. Оскільки ніхто не надав достатніх доказів покупки їм наукових регалій.

Потрібно сказати, що політик проявив себе на посаді керівника УОП. Значно збільшивши випуск готової продукції підприємствами Концерну. На окрему увагу заслуговує організація ним інноваційної діяльності холдингу. Згадаймо хоча б розроблену під його керівництвом автоцистерну на базі шасі 8х4 виробництва МАЗ.

Досягнення і оцінка роботи

Результати роботи Юрія Гусєва стали очевидними для українських громадян на параді на честь 30-річчя Незалежності. Оскільки більшу частину техніки, яка пройшла Хрещатиком і пролетіла над ним, виготовили або модернізували волею одного рішучого менеджера. Звичайно, там були дрібні огріхи. З тим же "Оплотом", що недоречно зламався, який на оборотні і кредитні кошти Заводу імені Малишева робили спеціально під ювілей. Але це, скоріше, – перегини на місцях, притаманні українській виробничій культурі.

До речі, Юрій Гусєв має власне уявлення про цю культуру. Він синтезував у своєму управлінському стилі західну освіту і глибоке розуміння українських реалій. Тому – не виглядає чужорідним тілом в трудових колективах УОП. Більш того, Гусєв заробив репутацію жорсткого, але справедливого топ-менеджера. Видання Babel називає його витриманим і розсудливим менеджером. Так, іноді Юрій Веніамінович вдається в спілкуванні з підлеглими до мату і крику. Але це, за його розуміння, "частина екосистеми оборонки". Адже без міцного слівця часто з менеджментом підприємства не домовишся.

Багаж знань рельєфно виділяє Юрія Гусєва на тлі харизматичної, але недостатньо освіченої Зе-команди. Саме цей фактор – ключовий в тому, що саме його кандидатуру розглядають в контексті призначення в Міноборони. Адже його рівня з головою вистачає не тільки на пост міністра, але і на набагато більш високу посаду. Тому на будь-якій посаді Гусєва варто розглядати як інтелектуальне посилення команди Зеленського.

Відзначимо, що він сам тверезо оцінює відчутність своєї ваги. Це розуміння дозволило йому написати листа до РНБОУ, де він виклав своє бачення процесів в Міноборони. Деякі експерти оцінили такі дії чиновника середньої руки як некоректні по відношенню до діючого міністра Андрія Тарана. Деякі навіть провели аналогії з доносом. Але сам Гусєв не побачив в цьому нічого непристойного.

Кому невигідний кандидат

В даний час, за нашими даними, Михайло Подоляк, відповідальний в ОП за масові комунікації, порадив шефові – Андрію Єрмаку поставити призначення Гусєва на паузу. Банкову бентежать кілька факторів. В першу чергу – корупційні звинувачення на адресу Гусєва під час перебування його заступником міністра оборони, які нібито можуть втопити в негативі і його самого і всю Зе-команду.

Найбільш резонансні звинувачення пов'язані з корупцією при держзакупівлях. У 2015-му Тетяна Чорновіл заявляла, що тендерний комітет, який контролював Гусєв, при закупівлі бензину для армії переплатив 180 млн грн.

Ще один скандал з Гусєвим пов'язаний з будівництвом квартир для військових. У листопаді 2015-го Головна військова прокуратура порушила кримінальне провадження за фактом неефективного використання коштів, спрямованих на закупівлю приміщень для військовослужбовців. Тоді на виділені 1,14 млрд грн в Міноборони купили 75 квартир, замість двох тисяч.

Були ще махінації при закупівлі взуття для військових. Взуттєві тендери, за які також відповідав Гусєв, вигравала одна компанія, оскільки малюнок саме її підошви прописали в техумови тендерного комітету. У парламентському комітеті з питань нацбезпеки заявили, що в цьому випадку держава переплатила 70 млн гривень.

Втім, при об'єктивному розгляді ці звинувачення бачаться як безпідставні. По-перше, Тетяна Чорновіл мала політичні підстави критично оцінювати діяльність Міноборони та Юрія Гусєва. Вони перебували в конкуруючих таборах і цим можна пояснити її спроби компрометації опонента. А по-друге, кримінальне провадження за вкраденими квартирах розслідується досі і там не знайшли нічого, чим можна дорікнути персонально Юрію Гусєву.

Важливий нюанс полягає в тому, що в історії про відмивання коштів на закупівлі бензину бюджетні гроші не виділили. Тобто злочин, в якому звинувачують Гусєва, зробити не встигли. Опозиція з парламентського комітету підняла бурю і зірвала тендери. Таким чином втрат держбюджету уникли.

Ще один аргумент на користь Юрія Гусєва полягає в тому, що в 2015 році йому допоміг уникнути кримінальної відповідальності Президент Петро Порошенко. Чинний на той час радник Міноборони Давид Арахамія разом з ще одним радником – Бірюковим пробилися до Порошенка і попросили розібратися з несправедливістю щодо Гусєва. Той вник в справу і зрозумів, що його підопічний піддається буллінгу і харасменту. Порошенко доручив військовій прокуратурі закрити кримінальну справу по закупкам бензину, що незабаром і сталося.

Таким чином, всі звинувачення Юрія Гусєва в корупції розсипалися на підході до судів. І по ідеї "світлофор" з Банкової вже міг би включати улюблене зелене світло Президента одному з найбільш підготованих членів його команди. Тим більше, що Юрій Веніамінович тріумфально проїхався в Вашингтон в форматі саміту Байден-Зеленський. Підписавши там масштабні декларації з обіцянками інвестицій в українську оборонку.

Але за нашою інформацією поки на табло – поприземний жовтий. Причина в тому, що Володимира Зеленського напевно бентежить історія відносин політика з Петром Порошенко. Перший активно підтримував другого під час кампанії, жорстко критикуючи Зеленського. На Банковій розуміють, що Гусєв робив це вимушено, оскільки був зобов'язаний Порошенко закриттям кримінальної справи. І, що насправді більш відданого і підготовленого кадру главі держави годі й шукати.

Не виключено, що чинному Президенту згадується старий анекдот про те, що ложечка знайшлася, а осад залишився. Але йому можна спробувати відкинути інформаційне лушпиння і оцінити значення кандидатури Юрія Гусєва.