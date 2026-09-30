У Києві спостерігається густий туман: у ДСНС пояснили причину

Жителі столиці спостерігали вранці 30 вересня густий туман і задимлення. У ДСНС зазначили, що через антициклон і відсутність вітру залишки диму й сажі затрималися у повітрі над містом.

Причиною задимлення є російські обстріли. Про це повідомили ДСНС та КМДА.

Що відомо про ситуацію в Києві?

У ДСНС зазначили, що густий туман і задимлення у Києві виникли внаслідок попередніх ворожих обстрілів столиці та області. Рятувальники пояснили, що залишки диму й сажі після попередніх обстрілів піднялися у верхні шари атмосфери, а антициклон тимчасово притискає їх до землі.

Це може негативно впливати на стан здоров'я насамперед людей із захворюваннями органів дихання та серцево-судинної системи, дітей, людей старшого віку та вагітних,

– зазначили у КМДА.

Наразі у місті безвітряна погода, тому забруднене повітря не продувається. Фахівці зазначили, що як тільки вітер підхопить туман і вийде сонце, накопичений смог поступово розійдеться.

Найбільше погіршення якості повітря відчувають мешканці декількох районів столиці. Насамперед зачинити вікна й кватирки та утриматися від провітрювання радять жителям Подолу, Лук'янівки, Шевченківського району та Борщагівки.

Містянам рекомендують за наявності вмикати очищувачі повітря або робити вдома вологе прибирання. Водіям під час руху туманом радять вмикати протитуманні фари та дотримуватись безпечної дистанції.

Зазначимо, що подібні задимлення у Києві та області фіксували й раніше після масованих ворожих атак. У неділю, 20 вересня, через пошкодження приватних будинків, складів і підприємств виникали масштабні пожежі, які спричиняли тимчасове погіршення якості повітря.