"Цей аргумент не працює": Кислиця вщент знищив виправдання генсека ООН щодо поїздки до Путіна

Антоніу Гутерреш 23 жовтня прибув до російської Казані, щоб зустрітися з Владіміром Путіним та взяти участь у саміті БРІКС. Й хоча в ООН намагалися по-різному виправдати цей візит до країни-агресорки, проте всі аргументи звучали непереконливо.

Так, в інтерв'ю виданню "Голос Америки" постійний представник України при ООН Сергій Кислиця заявив, що цей візит не став несподіванкою. Втім, ця ситуація загалом є дуже прикрою.

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Кислиця розкритикував візит Гутерреша до Росії

Постпред України при ООН наголосив, що було давно відомо про те, що саміт БРІКС готується у російській Казані. Також ні для кого не було секретом те, що генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш отримав запрошення на саміт. Водночас Україна, за словами Кислиці, ще на попередніх етапах висловила свою оцінку щодо потенційної участі генсека на саміті в Росії.

Так само, наскільки мені відомо, свою позицію та свої, так би мовити, рекомендації висловлювали ключові партнери України особисто генеральному секретарю. І, звичайно, ми не сприймаємо те, що генеральний секретар, попри наведені факти, таки наважився поїхати,

– поділився Кислиця.

Коли генсек ООН прибув у Росію, то це викликало чимало критики. Речник Гутерреша намагався його усіляко виправдати, мовляв, на саміті БРІКС буде ледь на 40 країн, серед яких – важливі представники Глобального Півдня, а також Китай та Індія. Тоді наголошувалося, що потрібно вести діалог з цими країнами, які є важливими членами ООН.

Втім, Кислиця наголошує, що цей аргумент не працює. Постпред наголосив, що Україна запрошувала Гутерреша на Саміт миру, де були представники більшої кількості країн, але генсек ООН відмовився приїжджати.

Але цей аргумент не працює. Адже генеральний секретар був запрошений на український Саміт миру у Швейцарії. І він туди не приїхав, хоча там зібралося значно більше країн, – наголосив постпред України.

В ООН також виправдовували візит тим, що Гутерреш завжди брав участь у попередніх самітах БРІКС. Проте Кислиця влучно зауважив, що попередні зустрічі не проходили на території країни-агресорки, а їх не організовував воєнний злочинець, якого розшукує Міжнародний кримінальний суд.

"Тому ця ситуація прикра. Я хочу сподіватися, що в Казані генеральний секретар чітко, причому не лише за лаштунками та закритими дверима, а й під час двосторонніх зустрічей, а також публічно заявить те, що він, власне, заявляв неодноразово на засіданнях Радбезу та Генеральної асамблеї ООН. Про те, що Російська Федерація порушила статут ООН. Про те, що Російська Федерація є країною-агресором. Про те, що російські війська мають бути негайно виведені з території України, а територіальна цілісність та суверенітет України мають бути відновлені", – резюмував Кислиця.