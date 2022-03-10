Гвардійський кулеметник ліквідував російського снайпера з відстані у понад кілометр

Гвардієць ліквідував російського снайпера з відстані понад кілометр. Ворог перебував неподалік передових позицій українських захисників.

Новину повідомила пресслужба Нацгвардії України. Російського снайпера зафіксували на території одного із миколаївських підприємств.

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Ворог не одну добу не давав спокою українським захисникам.

Влучним кулеметним вогнем один з гвардійців знищив стрілка, який перебував на дистанції понад 1000 метрів,

– мовиться у повідомленні.

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