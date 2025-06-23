Уперше за 27 років народилася дитина: у маленьке село на Вінниччині повертається життя

У селі в Вінницькій області, в якому фактично не залишилося молоді, нещодавно народилася дитина. Батьки обрали напівзруйноване село за порадами знайомих. Хоч населений пункт не має необхідної інфраструктури, жителі задоволені тим, що мають.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне. У колись яскравому селі Гвоздів проживає 19 людей.

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Нове життя в старому селі на Вінниччині

У селі Гвоздів півтора місяця тому народився хлопчик. Така подія сталася вперше за 27 років. Усе через те, що з села виїжджає молодь, а жити залишаються здебільшого старші люди. Місцева влада вірить, що село може ожити знову. Про це журналістам розповіла заступниця Немирівського міського голови Лариса Кушко.

У нас поповнення за останні 27 років, тому село не вимирає, а оживає. На базі Гвоздова працює благодійний фонд ГО "Ноєв Ковчег", багато людей туди приїжджає. Ми віримо, що село оживе,

– зазначила вона.

Молоді батьки переїхали до села 5 років тому з Умані. Гвоздів Батьки 1,5-місячного Гаврила переїхали у Гвоздів 5 років тому з Умані, що на Черкащині. Мама хлопчика Марія Бевз каже, що у Вінницькій області родина змогла знайти спокій, їх радує природа. А нещодавно тут же сім'я поповнилася – в подружжя народився син. Марія сподівається, що колись в селі народяться ще діти й воно буде процвітати.

"По усій Україні шукали село, де немає хат. Нам порадили Гвоздів. Сказали, що будемо тут щасливі. І воно дійсно так. Не хочемо назад у місто, про це мови не йде", – розповіла жінка.

Багато будинків у селі Гвоздів покинуті та зруйновані. До Вінниці – 63 кілометри. Олександр Бартош, який тут живе, розповів, що в часи його дитинства у Гвоздові було значно більше людей. Нині ж за день на вулицях можна зовсім не зустріти людей.

Житель розповів, що в селі, на жаль, немає школи, дитсадка, лікарні та, навіть, медпункту. Але тут дуже гарна природа – є річка та спокій.

Найстаршою мешканкою Гвоздова є Оксана Іванівна Бенейдик, якій 85 років. Бабуся колись працювала швачкою та допомагала на фермі. Нині живе сама, сусіди допомагають їй по господарству. допомагають сусіди.

Погано, що у нас мало людей. Треба, щоб був якийсь магазинчик, щоб пішли якусь продукцію купили. Нам далеко, а лікарня — треба в Немирів їхати. Якщо захворію — треба швидку викликати. Але мені вже 85 років, навіщо мені вже швидка,

– сказала пані Оксана.

Загалом люди звикли до своєї спокійної рутини й насправді зовсім не прагнуть жити в більшому населеному пункті. Для них і тут є розрада – люди розводять бджіл, курей і тримають собак, щоб відлякували лисів.