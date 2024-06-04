У Польщі проросійський депутат зняв прапор України з кургану Костюшка
Польський депутат від ультраправої партії "Конфедерація" Гжегож Браун зняв прапор України, який до цього майорів на одній зі щогл на кургані Костюшка у Кракові. За його словами, український стяг висів у "неправильному місці".
Про це він повідомив у соцмережі Х (раніше твітер). Ба більше, польський політик навіть оприлюднив відповідне відео.
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Польський проросійський депутат зняв прапор України в Кракові
Польський чиновник Браун, який є кандидатом від "Конфедерації" на виборах до Європарламенту, оприлюднив пост у соцмережі X (раніше твітер), що, мовляв, український прапор висів у "неправильному місці", тому він передасть його до консульства у Кракові.
Так, політик опублікував в себе на сторінці допис із відео, на якому видно, як стяг України знімають з флагштока.
Крім цього, свій пост він позначив під гучними хештегами. Зокрема, він написав наступне: #StopUkrainizacjiPolski ("Зупиніть українізацію Польщі"), #ŻebyPolskaByłaPolska ("Щоб Польща була Польщею").
За даними видання Rzeczpospolita, український прапор повісили на флагштоку на кургані Костюшка незабаром після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Відповідне рішення одноголосно ухвалив 4 квітня 2022 року Комітет з охорони кургану Костюшка, про що повідомив на своєму сайті.
"У час російської агресії проти суверенної держави Україна тут не міг не майоріти прапор України. На нашому національному пам'ятнику він є символічним вираженням очевидної солідарності нас, поляків, з українцями, громадянами незалежної держави, яких несправедливо зустріла біда війни", – йшлося тоді в заяві комітету.
Браун і його антиукраїнське ставлення: коротко
- Зазначимо, що Браун не вперше вдається до скандальних, зокрема українофобських дій проти символів, які, на його думку, не повинні з'являтися в польському публічному просторі.
- Ще у січні 2022 року голосував проти резолюції польського Сейму, в якій засуджували Росію та яка містила заклик до Євросоюзу та НАТО надати підтримку Україні.
- Також політик закликав "зупинити бандеризацію Польщі".
- До слова, віцеспікерка Сейму Малгожата Госевська у листопаді 2022 року сказала, що Браун є "російською онучею".