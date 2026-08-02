Путін побачив 2 реакції: політолог назвав чітку мету, з якою Росія запустила ракету по Польщі

В ніч на 30 липня під час масованої атаки по Україні на територію Польщі залетіла крилата ракета. Згодом там визнали, що вона була російською. Однак прем'єр-міністр країни Туск заявив, що підстав стверджувати, що ціллю цієї зброї була польська територія – немає.

Політолог Олег Лісний, коментуючи в етері 24 Каналу реакцію Польщі на перетин її повітряного простору російською Х-101, зазначив, що цього разу є прогрес, бо поляки визнали, що це озброєння належить Росії. Проте ракету цю вони не збили, хоча літаки свої в небо підіймали.

Російська ракета упала в Польщі: Кремль простежив за реакцією

У поляків, як наголосив політолог, є на озброєнні авіація, зокрема F-16, вони переймали в України досвід і розповідали, що готові як ніколи. Однак дії та заяви польської влади на ситуацію з російською ракетою на території Польщі, зі слів Лісного, не роблять сьогодні цю країну сильнішою, а навпаки вразливішою для провокацій.

Тому що напад може бути не обов'язково "зеленими чоловічками", а це може бути потужна атака дронів і ракет. Зараз практика показала, що, якщо це станеться, то будуть великі проблеми. Путін, можливо, в цей раз тестував. У мене немає даних, які б підтверджували чи це просто вона залетіла, чи була чергова провокація з тим, щоб перевірити, як реагують,

– озвучив Лісний.

Путін перевіряє країни НАТО: дивіться у відео

Після цієї ситуації, як підкреслив політолог, варто буде простежити за антиукраїнськими настроями у Польщі, чи ослабнуть вони. Туск вже заявив про те, оперативно розгляне питання передачі ракет до систем ППО Patriot для України, аби російські ракети не долітали до польської території. Зі слів Лісного, Кремль зараз споглядатиме за реакцію уряду Польщі у напрямку готовності посилити підтримку української армії.

Коли країни поводяться ялово, то Путін у собі впевнений. Він розмірковує так: добре, якщо ламаю зуби об Україну, то зроблю серйозний крок у бік країн НАТО, перевірю Статтю 5. Я не впевнений, що цей іспит Альянс пройде. Тоді він буде нахабніти й шукати там, де легше. Якщо з Україною не виходить, шукатиме інші варіанти. У Путіна на це мізків вистачить,

– вважає Лісний.

А от чи вистачає мізків, як замислився політолог, у нинішніх політиків деяких європейських країн усвідомити, що війна йде в Європі й що це питання часу, коли вона перетне кордон певної держави – невідомо. На його погляд, країни Балтії адекватно готуються, але в них є великі сподівання на те, що НАТО вступиться.

Політолог підсумував, що всім цим усім країнам, які розташовані в зоні загрози від Росії, треба зробити один крок: допомогти Україні закрити небо і завдавати максимальної шкоди країні-агресорці, щоб у неї не вистачало часу, бажання і фінансів відкривати другий фронт.