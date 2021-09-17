Хабар Лероса: нардеп збрехав про погоду в день, коли записали скандальне відео

Безглузда спроба народного депутата Гео Лероса виправдатися доказує реальність відео з його хабарем. Про це пише блогер і журналіст Євген Хурсін.

"Нардеп опублікував термінове звернення щодо "спроби Зеленського кинути його за ґрати". Розберімо його об'єктивно. Перше, що впало в око – це те, наскільки Гео невпевнено виправдовується. Він плутається у свідченнях, його аргументи дуже слабкі. Наприклад, Лерос говорить про те, що як він міг в липні 2020 роки сидіти в кабінеті в теплій кофті й домовлятися про що-небудь. Однак в той день, 24 липня, вранці температура була приблизно 15 градусів. Також Лерос у зверненні говорить про те, що нерозумно було б з його боку брати гроші за напад на самого ж себе. Однак насправді тут все більш ніж логічно. Адже гроші – це компенсація за спалену машину нардепа", – пише журналіст.

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Також Євген Хурсін нагадує, що згідно з поданою Гео Леросом у 2020 році декларацією, Мерседес 2011 року коштував 332 тисячі гривень, що трохи більше ніж 12 тисяч доларів.

"При цьому як можливий хабар він отримав 60 тисяч доларів. Та й практично немає сумнівів, що на відео, яке злили в мережу, – голос і інтонації саме Лерос, а ніяка не озвучка, як каже він сам. Це підтверджують люди які регулярно з ним спілкуються або спілкувалися раніше. Гео Лерос цим відеозверненням показав, що він абсолютно неадекватний. Яка нормальна людина буде пропонувати парі главі ОП Андрію Єрмаку в разі, якщо правоохоронці протягом місяця не надають доказів по його кримінальній справі, поцілуватися в засмокт навпроти Офісу з президентом Володимиром Зеленським? Видно, що він поплив: не впевнений в собі, нервує. Таким чином невпевнені виправдання Лероса вчергове доводять реальність відео з можливим хабарем", – резюмує блогер.