На Рівненщині посадовці вимагали хабар у місцевого бізнесмена: підозрюваних затримало ДБР

На Рівненщині посадовці вимагали хабар від місцевого підприємця. Виконувача обов'язків міського голови одного з населених пунктів та депутата міськради вже затримали.

Чоловікам повідомили про підозру в отриманні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, їм загрожує позбавлення волі до 12 років із конфіскацією майна. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Державне бюро розслідувань.

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Що дізналося слідство

Виконувач обов'язків мера діяв у змові з депутатом, що обіймає посаду головного інженера з охорони та захисту лісу у філії ДСГП "Ліси України".

Підозрювані вимагали безоплатної передачі земельної ділянки площею 0,38 гектара ринковою вартістю понад 1,3 мільйона гривень для особи, підконтрольної виконувачу обов’язків міського голови.

За це фігуранти допомогли підприємцю затвердити в міській раді та її органах детальні плани територій, зміну цільового призначення інших земельних ділянок бізнесмена, а також присвоєння адрес об’єктам будівництва та нерухомості на його землях,

– повідомили в ДБР.

Приватний нотаріус підготував документи щодо відчуження земельної ділянки на користь підконтрольної меру особи 24 лютого, після чого правоохоронці затримали всіх учасників злочину.

Невідкладні слідчі дії тривають, процесуальне керівництво здійснює Офіс Генпрокурора.

Нагадаємо, у Вінниці затримали посадовця та двох лікарів, які за 6,5 тисячі доларів США "списували" військових зі служби за станом здоров’я. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.