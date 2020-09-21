В українському суспільстві дійсно є запит на покарання корумпованості - але порівнянного запиту на заохочення некорумпованості немає і не передбачається. Що показав корупційний скандал із депутатом від фракції "Слуга народу" Олександром Юрченком? Далі – матеріал мовою оригіналу.

"Если украл – сядешь, если брал взятку – сядешь", – под этими словами президента Зеленского охотно подпишутся десятки миллионов наших сограждан. Население требует беспощадной борьбы с казнокрадством и мздоимством.

Читайте также: Зе-корупціонер Юрченко: чого не хоче бачити Зеленський?

Борьба с коррупцией по-украински

Правда, из всех предполагаемых коррупционеров, окопавшихся на Печерских холмах, пострадать может разве что герой последних дней – депутат Александр Юрченко. Оборотистого слугу народа угораздило оплошать в преддверии выборов, и теперь ему угрожает показательное принесение в жертву. А вот о преодолении системной коррупции в верхах мечтать не приходится. И в этом заслуга не только власть имущих, но и их избирателей.

В украинском обществе действительно есть запрос на наказание коррумпированности – но сопоставимого запроса на поощрение некоррумпированности нет и не предвидится.

Каких-нибудь девять месяцев назад мы наблюдали любопытный эксперимент: работу правительства младореформаторов, не запятнавших себя традиционными для Украины коррупционными скандалами. Принесло ли это прежнему Кабмину массовую любовь? Отнюдь. За полгода уровень недоверия к Гончаруку и компании вырос до 65%, а число граждан, полностью поддерживавших правительство, уменьшилось до 6%. При этом тогдашних управленцев сопровождали скандалы, связанные с легальными зарплатами и премиями, – по убеждению народа, недопустимо высокими.

Особенное возмущение вызвали слова госпожи Новосад о недостаточном министерском окладе в полторы тысячи долларов. Эта опрометчивая жалоба имела не меньший резонанс, чем взятка в размере 200 000 долларов, инкриминируемая господину Юрченко. Что ж, по крайней мере, сегодня никто не советует предприимчивому нардепу прожить на зарплату рядового педагога – как в начале года рекомендовалось оскандалившемуся министру образования…

Дилема украинцев

Иными словами, украинцы готовы карать кнутом нечестных, но не награждать пряником честных. Сажать за коррупцию, но не платить за ее отсутствие.

С точки зрения населения, правящий класс нужно держать в черном теле. Он не должен получать никакой материальной выгоды от своего положения и не заслуживает даже тех бонусов, которые доступны топ-менеджменту в частном секторе.

По большому счету, все это напоминает эгалитарные фантазии персонажей Солженицына из романа "В круге первом": "Надо добиться, чтобы звание министра скрывалось как профессия ассенизатора: работа министра тоже необходима, но постыдна. Пусть если девушка выйдет за государственного чиновника, это станет укором всей семье – вот при таком социализме я согласился бы жить!"

Вряд ли стоит говорить, что эта позиция остается такой же утопической, как и в середине прошлого века. В реальной жизни власть неразрывно связана с привилегированным статусом. Украинский министр, распоряжающийся значительными ресурсами, не будет жить так же, как обычный работяга. Украинский депутат, причастный к принятию законов, не будет жить так же, как простой офисный клерк.

Обратите внимание! Старые схемы новых лиц: как и за сколько "слуга народа" Юрченко законопроекты продает

И потому выбор невелик. Либо украинцы согласятся с высокими легальными доходами управленческой верхушки – либо это доходы будут высокими, но нелегальными. А наш правящий класс останется тотально коррумпированным: время от времени жертвуя отдельными фигурами вроде злосчастного Юрченко, но не своими жизненными принципами.