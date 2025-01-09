Хабар за фіктивний діагноз: у Львові затримали керівника ВЛК

У Львові затримали голову ВЛК Шевченківського ТЦК 44-річного Мирослава Сукмановського, який за 2 тисячі доларів обіцяв оформити фіктивний діагноз для військовозобов’язаного. Правоохоронці задокументували хабар і вилучили в лікаря гроші й інші докази.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Спеціалізовану прокуратуру у сфері оборони Західного регіону. Військовозобов’язаний звернувся до лікаря за фіктивним діагнозом, щоб отримати відтермінування від мобілізації під час війни.

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Голова ВЛК у Львові затриманий на хабарі

За інформацією прокуратури, Мирослав Сукмановський погодився допомогти за 2 тисячі доларів, оформивши рішення ВЛК про тимчасову непридатність до військової служби через стан здоров'я. Це дозволило б чоловікові уникнути мобілізації.

Правоохоронці задокументували незаконну оборудку та затримали лікаря на місці. Під час обшуків вдома та на роботі у нього було вилучено понад 16 тисяч доларів, 7 тисяч гривень, мобільний телефон, печатку, банківську картку та інші речові докази, що підтверджують його причетність до скоєння злочину.

Голові ВЛК інкримінують одержання неправомірної вигоди службовою особою, а його клієнту – надання хабаря. Прокурори вирішують питання про відсторонення Сукмановського від посади та проведення подальших слідчих дій для встановлення інших можливих учасників схеми.

Напередодні у Львівській міськраді також повідомили про відсторонення від роботи лікаря-хірурга однієї з міських поліклінік, який також обіймав посаду виконувача обов'язків голови ВЛК при Шевченківському ТЦК.