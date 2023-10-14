Напад з боку каналізаційної труби: у Хабаровську викладачку та студента залило нечистотами

У Росії, що не день, то – нова пригода. Цього разу – у Хабаровську. Там на викладачку та студента "напала" каналізаційна труба.

Життя у Росії стає все "веселішим". Щодня – нове шоу. Цього разу на викладачку та студента напали нечистоти.

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Викладачка й студент сиділи на лавочці, коли трубу раптом прорвало. Не минуло й миті, як на росіян полилися нечистоти. У паніці вони почали тікати й кричати. Кумедний епізод потрапив на відео й вже "віруситься" у соціальних мережах.

У мережі жартують про "Північний потік-3". Що ж, яке життя, такі й фонтани.

У Хабаровську викладачку та студента залило нечистотами: дивіться відео з мережі

У Росії вдовам пакетизованих видають сертифікати на зимову гуму

Життя у Росії стає все "легшим". Раніше вдовам пакетизованих видавали або принаймні обіцяли автівки. Згодом як компенсацію почали видавати пельмені та квіти. Тепер справа дійшла до шин. Вдовам та матерям "героїв СВО" запропонували поставити зимову гуму. Замість того, щоб обуритися, рідні пакетизованих почали охоче отримувати "подарунок".