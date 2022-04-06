Хакери Anonymous показали, що отримали доступ до системи відеоспостереження Кремля

Хакерське угруповання Anonymous продовжує воювати на боці України у кіберпросторі. Їм вдалося проникнути в самісіньке серце окупантів.

Російським окупантам не вдасться приховати жодних своїх секретів. Україна та її союзники дізнаються про всі злочинні плани ворога.

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Доступ до Кремля

Хакери Anonymous показали кадри з камер відеоспостереження Кремля. Їм вдалося зламати систему безпеки та поспостерігати за тим, що діється у самому серці ворога. Вони також наголосили, що навіть товсті стіни не допоможуть агресору сховатись.

Відео з Кремля, яке надали Anonymous:

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