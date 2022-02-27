Хакери Anonymous завдали Росії нового удару: зламали частоту окупанта та заважають комунікації

Хакерське угруповання Anonymous продовжує вести активну боротьбу проти Росії на кіберфронті. Україна має потужного союзника – Anonymous створює окупантам багато проблем.

Міжнародна спільнота хакерів Anonymous стала на бік України та оголосила Росії кібервійну. Їм вже вдавалося "покласти" сайти ворожих держустанов, злити базу даних Міноборони Росії, блокувати роботу телеканалів та навіть запускати по них українські пісні.

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Нова атака хакерів

Втім, активісти Anonymous не збираються зупинятися та активно працюють над створенням Росії проблем у кіберпросторі. Новий випад хакерів приніс блискучі результати.

Їм вдалося перехопити комунікацію російських військових. Частину запису вони злили у твіттер. Окупанти використовували частоту USB 4220 кГц. Хакери додають у їхні переговори шум, що значно погіршує комунікацію окупантів.

Частина запису розмови російських окупантів, яку опублікували хакери:

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