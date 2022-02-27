Хакери повалили сайт Нацбанку Білорусі
Джерело:телеграм Федорова
Українці борються з ворогом не лише на фронті чи у містах, а й в інтернеті. Тепер приліт і Нацбанк Білорусі.
Так само як і десятки інших важливих для країни сайтів. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
До слова Кібервійна проти окупантів: Anonymous повалили сайт міноборони Білорусі
Нацбанк Білорусі приліг, як і десятки інших стратегічних сайтів. Українські кіберфахівці найкращі,
– написав Федоров.
Ресурс повністю перестав відповідати в обід 27 лютого. А ще вранці цього дня хакери Anonymous повалили сайт міноборони Білорусі.
Що передувало
Напередодні Федоров заявив про створення армії IT-фахівців для боротьби у кіберпросторі. Всі завдання є на каналі для кіберфахівців IT ARMY of Ukraine.
Нагадаємо, кіберполіція створила чат-бот для блокування сервісів дезінформації під час російсько-української війни.
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