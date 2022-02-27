Хакери повалили сайт Нацбанку Білорусі

Українці борються з ворогом не лише на фронті чи у містах, а й в інтернеті. Тепер приліт і Нацбанк Білорусі.

Так само як і десятки інших важливих для країни сайтів. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

До слова Кібервійна проти окупантів: Anonymous повалили сайт міноборони Білорусі

Нацбанк Білорусі приліг, як і десятки інших стратегічних сайтів. Українські кіберфахівці найкращі,

– написав Федоров.

Ресурс повністю перестав відповідати в обід 27 лютого. А ще вранці цього дня хакери Anonymous повалили сайт міноборони Білорусі.

Що передувало

Напередодні Федоров заявив про створення армії IT-фахівців для боротьби у кіберпросторі. Всі завдання є на каналі для кіберфахівців IT ARMY of Ukraine.

Нагадаємо, кіберполіція створила чат-бот для блокування сервісів дезінформації під час російсько-української війни.

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