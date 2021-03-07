Хакери Росії та Китаю вкрали документи щодо COVID-вакцини, – ЗМІ

Російські та китайські хакери вкрали частину документів щодо вакцини від коронавірусу BioNTech/Pfizer із мереж Європейського агентства лікарських засобів. Сталося це ще восени 2020 року.

За інформацією видання, російські хакери нібито розіслали групі співробітників EMA електронні листи зі шкідливим програмним забезпеченням.

Важливо В Україні зареєстрували вакцину від Pfizer-BioNTech

Зловмисники мали доступ до внутрішніх мереж агентства протягом щонайменше місяця.

Хакерів цікавила:

стратегія вакцинації в країнах Європи;

препарати яких виробників купують ті чи інші держави.

Крім того, вони вкрали частину документів щодо компаній BioNTech і Pfizer. Пізніше деякі з них з'явилися у російськомовному сегменті інтернету, але зі зміненими даними. Експерти припускають, що злочинці хотіли за допомогою дезінформації поставити під сумнів ефективність препарату.

А от хакери з Китаю отримали доступ до внутрішніх мереж EMA ще навесні 2020 року, провівши кібератаку на один із німецьких університетів.

Що відомо про вакцину Pfizer/BioNTech

COVID-вакцина від компанії Pfizer є ефективною проти нових штамів коронавірусу, які з'явилися у Великій Британії та ПАР.

Найбільший захист вакцина проти коронавірусу Pfizer/BioNTech забезпечує на 21-й день після проведення щеплення.

Україна все ще чекає на першу партію вакцин виробництва Pfizer-BioNTech, терміни отримання перенесли на весну. Мовиться про 117 тисяч доз у рамках ініціативи COVAX.

І Росія, і Китай заперечують причетність до атак.