Хакери привітали мера Москви Собяніна з Днем народження, зламавши його блог у телеграмі

Невідомі зламали телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог", який належить меру Москви Сергію Собяніну й використовується для публікації матеріалів його особистого блогу.

Наразі канал заблокований через спам. 24 Канал зібрав головне, що пишуть у мережі про цей інцидент.

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Що відомо про злом каналу Собяніна?

Приблизно після 22:00 у неділю, 21 червня, у стрічці на каналі почали масово з'являтися повідомлення типу "Москва буде горіти", "Слава Україні!".

Додався до цього й збір на потреби українського війська, розміщений на каналі Собяніна.

У телеграм-каналі мера Москви з'явилися "цікаві" повідомлення: дивіться скриншоти з мережі

Пізніше публікації зникли, а сам канал став порожнім або недоступним. Зазначається, що було зламано саме другий телеграм-канал Собяніна, який не публікує оперативні міські новини, а слугує для анонсування матеріалів із його офіційного сайту sobyanin.ru.

Основний міський канал мера, де публікуються повідомлення про події в Москві, працює окремо – він поки що нібито постраждав.

Цікаво! Інцидент стався в день, коли Сергій Собянін відзначає свій 68-й день народження.

Варто пояснити, що Собянін – це російський політичний та державний діяч, який з жовтня 2010 року обіймає посаду мера Москви. Він є ключовою фігурою режиму, перебуває під жорсткими міжнародними санкціями та причетний до мобілізації десятків тисяч осіб на війну проти України.

До речі, Москва останніми днями все частіше зазнає ударів українських дронів. Місцеві жителі починають відчувати наслідки агресії, а повідомлення подібного типу на сторінках важливих політичних діячів, імовірно, лише підсилять панічні настрої серед росіян.

Те, як вони різко почали посилювати оборону своєї столиці, підтверджують і аналітики Defense Express. Так, після низки ударів по Московському нафтопереробному заводу Росія могла почати перекидати системи ППО ближче до столиці.

Зокрема, йдеться про зенітні ракетно-гарматні комплекси "Панцир", які, ймовірно, знімають із фронту або з прифронтових районів для посилення захисту важливих об'єктів у Москві.