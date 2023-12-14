Війна триває на багатьох напрямках, – у ГУР попередили про майбутні загрози для України

Росіяни продовжують атакувати Україну на багатьох напрямках. І мовиться не лише про фронт. Потерпає цивільне населення не лише від ракетних і дронових ударів, а й від інших терористичних актів, зокрема, хакерських атак.

Детальніше про це розповів в ефірі телемарафону представник ГУР МО Андрій Юсов. Він зазначив, що в Україні готуються до можливих загроз, передає 24 Канал.

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Ворог атакує не лише ракетами і "Шахедами"

Андрій Юсов зазначив, що і ГУР, і всі складові Сил безпеки і оборони готуються. Водночас він наголосив, що війна Росії проти України "триває на багатьох напрямках".

Представник ГУР МО зазначив, що ми могли це спостерігати і під час анексії Криму у 2014 році, і нападу на український Донбас, і старту повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року. За його словами, ворог використовує всі напрямки, в тому числі кібератаки й атаки на цифрову інфраструктуру.

Внаслідок цього десятки мільйонів абонентів були без зв'язку. Наразі в компанії працюють над його відновленням. Дехто вже може повноцінно користуватися послугами мобільного оператора, а декому доведеться ще трохи зачекати та з розумінням поставитися до ситуації.

Зараз росіяни здійснюють терористичні атаки, додав Юсов. Адже мовиться передовсім про шкоду цивільній інфраструктурі. Зокрема, той же Київстар насамперед обслуговує цивільних абонентів. Відтак, шкоду завдали мирним громадянам, мирним користувачам.

Звичайно ж, ми не будемо просто сидіти, склавши руки. Контрзаходи вже відбуваються,

– зазначив він.

Останнє оновлення від Київстару

Близько 18:30 14 грудня у компанії зробили "радісний апдейт". Кажуть, що:

понад 90% базових станцій мобільного зв'язку на підконтрольній Україні території працюють;

уже доступний голосовий зв'язок;

активна послуга "Домашній інтернет";

відновлюють послугу мобільної передачі даних, перша область, де вона вже працює, – Івано-Франківська.

Щоб уникнути перевантаження мережі, ми поступово відновлюємо інші послуги та стабілізуємо роботу. Тому в деяких населених пунктах все ще виникають короткочасні складнощі із якістю зв'язку, але наші спеціалісти оперативно їх усувають,

– кажуть у компанії.

Також нагадують, що якщо SIM-карта не реєструється у мережі, то необхідно: