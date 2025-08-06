Хакери атакували московську залізницю. Це загрожує зупинкою залізничного сполучення між Москвою і Санкт-Петербургом.

Про це пише 24 Канал із посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки (SPRAVDI)

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Що відомо про хакерську атаку?

У SPAVDI розповіли, що стало відомо про чергову хакерську атаку на одного з ключових операторів електричок у московському регіоні – АТ Московсько-тверська приміська пасажирська компанія".

Очевидці пояснили наслідки атаки на критичну інфраструктуру:

зупинено системи оплати та валідації квитків,

не працюють компʼ'ютери касирів і диспетчерів,

виведені з ладу сервери та мережеве обладнання,

пошкоджено диспетчерські системи на лінії Москва – Твер.

Це загрожує зупинкою залізничного сполучення між Москвою і Санкт-Петербургом,

– йдеться у повідомленні.

У центрі додали, що щоденні збитки компанії сягатимуть щонайменше 20 мільйонів рублів. Підприємства, працівники яких не зможуть дістатися на роботу, втратять ще більше. Відновлення може зайняти дні чи тижні. За оцінками, загальна шкода становитиме від 3 до 10 мільйонів доларів.

Нагадаємо, що це вже друга масштабна атака на транспорт Москви за останні 2 тижні – сотні електропоїздів затримано. Раніше було повністю знищено IT-інфраструктуру "Аерофлоту".