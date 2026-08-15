Хакери "поклали" Wildberries: у ГУР поділилися деталями операції

Майстри спільноти Cyber Corps 10 – 11 серпня 2026 року в межах операції в російському кіберпросторі атакували цифрову інфраструктуру компанії "Wildberries". Вона відіграє важливу роль у логістиці країни-терористки та фінансуванні війни проти України.

Про успіхи цієї операції розповіло Головне управління розвідки МО України.

Як хакери "поклали" Wildberries

Об'єкт мав серйозний рівень захисту. Але попри це атака призвела до масштабних збоїв.

Зокрема, було порушено роботу основного дистанційного каналу обслуговування клієнтів, частково дестабілізовано платіжну інфраструктуру та створено додаткове навантаження на контакт-центри.

Опісля полилися масові скарги. Зокрема, росіяни не могли здійснити фінансові розрахунки.

Один із продавців, наприклад, повідомив, що не може вивести майже 1 мільйон рублів, оскільки така функція недоступна.

Писали також, що Wildberries зник в американському сегменті App Store.

Кібероперація підсилила ефект кінетичних атак Сил оборони України по складах Wildberries – зумовивши чергові значні збитки компанії, яка живить економіку агресора, а отже – і злочинну війну проти України,

– зауважили у ГУР.

Нагадаємо, що Сили оборони неодноразово били по складах цього російського маркетплейса. Зокрема, нічна атака 14 серпня у Тверській області потрапила на відео.

Наразі загальні збитки Wildberries та продавців оцінюють у 600 – 800 мільярдів рублів. Постраждати могли понад 400 тисяч продавців, а в деяких із них знищено до 95% товарів.