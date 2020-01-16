Хакерські атаки на сайти Burisma і студії "Квартал 95": Нацполіція України відкрила справу

Національна поліція відкрила кримінальне провадження та ініціює створення міжнародної слідчої групи у зв'язку з хакерською атакою на сайти кількох українських компаній, зокрема Burisma Holdins і студії "Квартал 95", яка ймовірно, була здійснена спецслужбами РФ.

Представники МВС на брифінгу повідомили, що Нацполіція ініціює створення спільної міжнародної слідчої групи, до складу якої будуть запрошені представники ФБР США.

Знайте більше: Російські хакери атакували Burisma і "Квартал 95"

Помічник міністра внутрішніх справ Артем Міняйло розповів, що хакерську атаку здійснили для викрадення персональних даних співробітників і заволодіння електронними листами керівників компаній.

Департамент кіберполіції Національної поліції України за даним фактом почав кримінальне провадження за ч.2 ст.163 (порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції) і ч.2 ст.361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж або мереж електрозв'язку) Кримінального кодексу України.

Що відомо про хакерську атаку на компанію Burisma і "Квартал 95"

Російські хакери зламали сервери компанії Burisma та атакували "Квартал 95". Атак також зазнали кілька українських компаній, пов'язаних з Burisma: "КУБ-Газ", "Еско-Південь", "Надрагаз", "Техноком-Сервіс" і "ПАРІ". Хакерська атака була виявлена ​​напередодні Нового року.

За інформацією компанії Area 1, хакери з Головного розвідувального управління Росії і групи Fancy Bear з початку листопада 2019 року розсилали працівникам Burisma фішингові листи. Ці листи виглядали, які ті, що надійшли з внутрішньої мережі і містили посилання на підроблені сайти, де працівникам пропонували ввести ім'я користувача і пароль.

Метою хакерів став також "Квартал 95". Його намагалися зламати, можливо, щоб отримати доступ до листування його колишнього керівника, чинного глави СБУ Івана Баканова.

Наразі невідомо, що саме вдалося знайти хакерам. У газеті New York Times припускають, що атака може бути пов'язана зі спробами дістати компромат на колишнього віцепрезидента США Джозефа Байдена, чий син працював у наглядовій раді Burisma. Байден-старший – можливий суперник чинного лідера США Дональда Трампа на президентських виборах у 2020 році. Тиск Трампа на Президента України Володимира Зеленського, щоб той почав розслідування проти Байдена через нібито факти корупції в Burisma, стало причиною оголошення президенту США імпічменту.

Анонімне джерело в спецслужбах США повідомило виданню, що хакерська атака на Burisma сталася паралельно спробам російських агентів в Україні проникнути в Burisma або використовувати джерела в уряді, щоб знайти інформацію, що компрометувала би Байдена.

Що відомо про компанію Burisma

Burisma Holdings – одна із найбільших приватних газовидобувних компаній в Україні, зареєстрована на Кіпрі. Її засновник та кінцевий бенефіціар – Микола Злочевський. У Раді директорів компанії на сьогодні, зокрема – колишній президент Польщі Олександр Кваснєвський, інвестиційний банкір Алан Аптер, колишній керівник Антитерористичного Центру ЦРУ Джозеф Кофер Блек та донька Миколи Злочевського Каріна. Донедавна до Ради входив і Гантер Байден.

Керівництво Burisma, зокрема Злочевського, підозрювали у відмиванні грошей, ухиленні від сплати податків, а також – у незаконному отриманні ліцензій на видобуток надр.

Роль Гантера Байдена в Burisma

Гантер Байден – американський юрист, адвокат національної юридичної фірми Boies, Schiller & Flexner LLP. У 2014 році, через кілька місяців після Євромайдану, Байден-молодший став членом Ради директорів Burisma. У компанії тоді заявляли, що Байден контролюватиме юридичні справи.

Поява Байдена в компанії розглядалася як спроба Burisma зміцнити свій імідж, адже мало хто ризикне зачепити компанію, де працює син віцепрезидента США. За час перебування на посаді Байден отримував зарплату до 50 тисяч доларів на місяць. Він працював у компанії до квітня 2019 року.

Байден розповідав, що його батько лише раз натякав на роботу: "Батько запитав: "Я сподіваюся, ти знаєш, що робиш?", і я сказав: "Я знаю". Байден також зізнавався, що приєднався до компанії за закликом Кваснєвського. Вони поділяли переконання, що українська енергетична незалежність має вирішальне значення для відсічі Кремлю.

Ексгенпрокурор України Юрій Луценко згодом запевняв: Гантер Байден не порушував законів України. Це важливо, адже Трамп по суті звинуватив Джо Байдена саме у втручанні в українське правосуддя, щоб закрити справу "проти його сина". Луценко також казав, що, поки він обіймав посаду генпрокурора, до України жодного разу не навідувалися слідчі зі США для розслідування цієї справи.

У НАБУ кажуть, що в обох справах щодо Burisma мовиться порушення 2010-2012 років. А Байден був найнятий пізніше. У САП підтвердили, що ім’я Байдена не фігурує у справі, яку розслідує відомство.