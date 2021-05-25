У ХАМАС обурені тим, що Білорусь втягнула їх в інцидент з Протасевичем

Представники ХАМАС обурені заявами білоруської влади. Раніше у Лукашенка повідомили, що лист про мінування літака з Протасевичем на борту отримали саме від палестинців.
Натомість у ХАМАС таку інформацію спростували. Заступник голови політбюро бойовиків Муса Абу Марзук поспілкувався з російськими ЗМІ.
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У розмові з журналістами представник палестинського руху наголосив, що такі заяви обурливі й демонструють архаїчне мислення (режиму Лукашенка – 24 канал).
Там не розуміють, що зараз ми живемо у час вільних ЗМІ й що існує міжнародна громадська думка, яка вже не сприймає подібні методи,
– наголосив Марзук.
Він не захотів оцінювати ситуацію з екстреною посадкою літака та затриманням Протасевича. Мовляв, "рух не зобов'язаний озвучувати позиції щодо всього у світі".
"Звичайно, ми проти несправедливості, переслідування, посягань на волю і порушення закону", – водночас запевнив Марзук.
Затримання Протасевича: чому говорять про ХАМАС
- Білоруська влада у такий спосіб намагається виправдати фактичне викрадення активіста Романа Протасевича з борту літака Ryanair.
- Адже екіпажу рекомендували приземлитися у Мінську нібито через замінування. Тож потрібна була версія про те, від кого надійшли такі погрози.
- Зауважимо, що білоруські силовики так і не знайшли вибухівки на борту літака. Водночас ХАМАС заперечив будь-яку причетність до цього інциденту.
- Нещодавно МВС Білорусі оприлюднило перше відео з затриманим журналістом. Є підстави вважати, що силовики приховують сліди його побоїв.
Білоруські силовики показали відео з Протасевичем: