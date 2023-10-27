ХАМАС закликав палестинців мобілізуватися на захист Сектора Гази

В Ізраїлі заявили про розширення наземної операції у Секторі Гази. Бойовики ХАМАС звернулися до палестинців із закликом захистити їх.

ЦАХАЛ повідомив, що 27 жовтня ввечері він збільшує кількість атак по Сектору Гази. З переляку терористи оголосили про "мобілізацію".

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ХАМАС готується до нових атак Ізраїлю

Так, ХАМАС закликав палестинців у діаспорі, на окупованому Західному березі річки Йордан та у Східному Єрусалимі "мобілізуватися" на підтримку Сектора Гази.

Бойовики заявили, що Ізраїль, США та інші західні країни, які підтримують ЦАХАЛ "повністю відповідальні за серію жахливих масових вбивств", які були вчинені проти жителів Гази.

Також ХАМАС попросив арабські країни, а також міжнародне співтовариство вжити негайних заходів, щоб припинити "злочини" проти палестинців у Газі.

Ізраїль посилює операцію у Секторі Гази: там зник зв'язок та інтернет

Представник ЦАХАЛ Даніель Хагарі зауважив, що сухопутні війська Ізраїлю розширюють активність у Секторі Гази ввечері 27 жовтня. Зокрема, вони вже збільшили кількість атак по скупченню бойовиків. Так, Ізраїль завдав масованого артилерійського та танкового удару по Сектору Гази. Там не працює ані інтернет, ані телебачення, ані електроенергія.

У ХАМАС стверджують, що Сектор Гази атакували "з суші, моря та повітря".

Війна ХАМАС та Ізраїлю: останні новини

26 жовтня до Москви прибула офіційна делегація ХАМАС на чолі з Абу Марзуком. Країна-агрсорка – єдина держава світу, яка прийняла ХАМАС після вчинення ним нападу на Ізраїль 7 жовтня. Кремль розраховує втягнути Ізраїль та США у кровопролитний конфлікт на Близькому Сході і у такий спосіб відвернути увагу світу від російської агресії в Україні.

США запровадили нові санкції проти ХАМАС. До списку осіб та організацій, які потрапили під санкції, включили посадових осіб ХАМАС в Ірані та членів іранського Корпусу вартових ісламської революції (КВІР), а також організацію в Газі, яка слугувала каналом для незаконних іранських коштів для ХАМАС і Палестинського ісламського джихаду. Загалом до санкційного списку було додано 4 юридичні і 8 фізичних осіб.

Армія оборони Ізраїлю повідомила, що вночі здійснила черговий наземний рейд піхоти, бронетехніки та інженерних військ на території Сектора Гази. Війська 36-ї дивізії увійшли туди й діяли кілька годин, атакуючи об'єкти ХАМАС.

За даними арабських ЗМІ, ізраїльські танки заходять на північну територію Сектора Гази, у районі міста Бейт-Ханун.